С 20 апреля по всей Москве откроются ярмарки выходного дня 

Кулинарная географияОпрос проводили во время фестиваля «Мос/Еда!». Принцип его работы и сам был похож на ярмарки — по всему городу открылись 1,5 тысячи торговых точек, где можно было купить натуральные продукты более чем из 25 российских регионов. Вот во время покупок у горожан и спрашивали об их кулинарных предпочтениях. Выяснилось, что больше всего горожане любят колбасы из Тамбовской и Липецкой областей, овощи предпочитают из Орловской и Ивановской, а сладости из Вологодской и Тульской. Ответы продавцы заносили в специальный буклет, а затем передали информацию представителю департамента торговли и услуг Москвы. Ее и взяли за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для городских ярмарок выходного дня. В результате три дня в неделю с пятницы по воскресенье москвичи смогут купить башкирский мед, тамбовские колбасы, брянские огурцы и дальневосточные морепродукты. Большой выбор хлебобулочных изделий привезут московские мастера: будут свежеиспеченные булки, лепешки, караваи, бублики и многое другое. К длинным очередям по прежнему опыту готовятся и подмосковные сыровары. Килограмм сыра у них в среднем стоит 800 рублей — не пару тысяч, как импортный. Сортов же великое множество — от костромского и алтайского до русского пармезана. Известный фермер Олег Сирота, например, привезет десять сортов. В их числе губернаторский, фестивальный, медовый и даже пивной и винный. По словам фермера, меньше чем по полторы тонны в месяц он никогда не продает. При этом каждый желающий сможет продегустировать все сорта, чтобы понять, какой сыр больше всего нравится. Всего же свою продукцию на ярмарки привезут представители более чем из 50 регионов России, а также из стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии и Казахстана. Главный деликатес — тамбовское салоБольше всего ярмарок — по 13 — откроется в Северо-Восточном и Южном административных округах. На каждой из них в среднем по 40 торговых мест, а кое-где, например, в Кузьминках — порядка 50. Разместятся они в больших белых шатрах, которые пришли на замену маленьким палаткам еще в прошлом году. У каждого продавца — свой прилавок с широким столом, а у тех, кто торгует скоропортящимися продуктами, еще и холодильные камеры. Качество продукции здесь проверяет Комитет ветеринарии города Москвы. На каждой ярмарке есть и уголок потребителя: там можно взвесить покупку на контрольных весах, посмотреть, сколько стоят продукты на других рынках и в магазинах с помощью сводок Мосгорстата. Не стоит удивляться, если цены на ярмарках окажутся выше, чем на рынке или в продуктовом магазине, — продукты здесь свежайшие и качественные. Картошка, огурцы и помидоры круглый год есть почти в любом магазине и стоят недорого, а на вкус — вода! То же и с мясом — найти можно любые деликатесы, но почему-то когда тамбовские фермеры привозят свое сало на ярмарку в Юго-Западном округе, за ним выстраивается очередь еще за час до открытия павильона!Свою продукцию на ярмарки привезут представители более чем из 50 регионов РоссииЕще одна особенность нынешних ярмарок — впервые на каждой из них будут специальные торговые места для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят торговать урожаем, выращенным на собственном огороде. Заявки на участие в торговле подаются в электронном виде через портал госуслуг или в центрах «Мои документы». Около 80% мест на ярмарках будут предназначены для глав крестьянско-фермерских хозяйств, для физических лиц, занимающихся личным подсобным хозяйством, садоводством, огородничеством и животноводством. Сезонное менюВ общей сложности планируется устроить три торговые сессии: первая пройдет с 20 апреля по 1 июля, вторая — предположительно продлится до конца сентября и последняя — с октября до нового года. Такая дифференциация позволяет принять участие в ярмарках максимально возможному количеству фермеров и делает ассортимент более разнообразным. Например, в апреле фермеры привозят молочную и мясную продукцию, которая пользуется спросом у москвичей, но не предлагают широкого ассортимента овощей, так как на российских огородах еще ничего не успевает вырасти. Как отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, наибольшей популярностью пользуется третья торговая сессия, когда происходит основной сбор урожая в Центральном и Южном округах страны и в столицу начинают привозить абрикосы и персики, а потом дыни и арбузы. Затем пойдут зелень, редиска, огурцы, помидоры, молодая картошка…Москвичи говорят, что за ярмарочный сезон так привыкают покупать свежие продукты, что долго потом адаптируются к зимовке без отечественных витаминов. «Я фанат качественных товаров и поэтому очень рада, что в Москву, наконец, возвращаются фермерские продукты, — рассказала „РГ“ жительница района Текстильщики Лолита Нуцалова. — У меня даже есть знакомый продавец, который каждый год привозит рыбные консервы — черноморскую кильку, бычков и морской салат. А ведь я избалована роскошной рыбой, и угодить мне непросто — на Каспии живут мои родители, и к ним во двор до сих пор приносят парную рыбу. Но на московских ярмарках она не хуже». Справка «РГ»Работать ярмарки будут с 9.00 до 19.00 с пятницы по воскресенье. Узнать, где находится ближайшая к дому ярмарка, можно на портале открытых данных Москвы data.mos.ru и по телефонам: 8 (499) 128-76-37 и 8 (495) 624-03-35.