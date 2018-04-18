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Производитель отказался отзывать с рынка бракованные шприцы
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Производитель отказался отзывать с рынка бракованные шприцы 

МедикФорум 23 минуты назад
Фото: МедикФорум
Эксперты предупреждают, что готовые прививки от Glaxo Smith Kline могут иметь из-за этого неправильную дозировку. Немецкие СМИ и Medikforum.ru сообщают о том, что некоторые партии шприцов фирмы Glaxo Smith Kline (GSK) с готовыми прививками на немецком рынке оказались недостаточно герметичными. Правда, число рекламацимй, по заверениям компании, не очень велико: 3 на 100 тыс. штук товара. Узнав об этом, многие эксперты, тем не менее, потребовали немедленного отзыва бракованной продукции с рынка. Однако производитель отказывается делать это под сомнительными предлогами. По словам оппонентов GSK, негерметичные шприцы представляют серьезную опасность для здоровья. В частности, сделанная таким шприцом прививка может оказаться недостаточной, дозировка препаратов — неверной. Эксперты также ставят под сомнение сообщенное производителем число рекламаций. Glaxo Smith Kline отказывается отзывать партии с бракованными шприцами, утверждая, что подобная акция приведет к снижению уровня обеспеченности необходимым товаром немецких потребителей. Также производитель утверждает, что негерметичность нельзя отождествлять с плохим качеством, недостатком безопасности и отсутствием стерильности.
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