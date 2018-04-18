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В Госдуме прокомментировали заявления США о «российских наемниках»
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В Госдуме прокомментировали заявления США о «российских наемниках» 

Российская Газета 27 минут назад
Заявления американских властей о неких попытках атак позиций США в Сирии со стороны российских наемников являются дезинформацией. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете", — цитирует депутата РИА Новости.
Данные об атаке наемников в среду, 18 апреля, распространил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, нападение произошло неподалеку от провинции Дейр-эз-Зор. Американские войска отразили атаку ответными ударами, которые привели к жертвам противника.
Агентство отмечает, что, по сведениям Минобороны РФ, ранения в бою с силами США получили 25 сирийских ополченцев. При этом в ведомстве назвали атаку на военизированное формирование внезапной.
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