В Госдуме прокомментировали заявления США о «российских наемниках»

Заявления американских властей о неких попытках атак позиций США Сирии со стороны российских наемников являются дезинформацией. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

"Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете", — цитирует депутата РИА Новости

Данные об атаке наемников в среду, 18 апреля, распространил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, нападение произошло неподалеку от провинции Дейр-эз-Зор . Американские войска отразили атаку ответными ударами, которые привели к жертвам противника.

Агентство отмечает, что, по сведениям Минобороны РФ, ранения в бою с силами США получили 25 сирийских ополченцев. При этом в ведомстве назвали атаку на военизированное формирование внезапной.