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На майские — за валежником, закон вступил в силу
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На майские — за валежником, закон вступил в силу 

Вести.Ru 1 час назад
Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ и разрешающий заготавливать валежник для собственных нужд, передает "Интерфакс".
С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Он включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов.
Свои позиции по данной теме ранее на специальном совещании в Госдуме высказали представители государственно-правового-управления и Федерального агентства лесного хозяйства.
Руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик выступил за то, чтобы понятие «валежник» было внесено в закон без расшифровки его определения, а если возникнут споры, то для их разрешения существует порядок досудебного или судебного определения «в отношении конкретного ствола».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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