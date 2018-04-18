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У центра «Мои документы» в Чапаевском появилось яркое фасадное освещение
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У центра «Мои документы» в Чапаевском появилось яркое фасадное освещение 

Управа района Сокол города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
У центра госуслуг на Соколе и других офисов «Мои документы» в городе оборудовано яркое фасадное освещение. Светящиеся вывески установили, в том числе, на крышных конструкциях центров. По словам директора офисов «Мои документы» Елены Громовой, такое нововведение облегчит навигацию для посетителей в темное время суток.
Работа по оснащению зданий фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.
Напомним, адрес центра госуслуг района Сокол: Чапаевский пер., д. 16. (ео)
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