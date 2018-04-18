У центра «Мои документы» в Чапаевском появилось яркое фасадное освещение

У центра госуслуг на Соколе и других офисов «Мои документы» в городе оборудовано яркое фасадное освещение. Светящиеся вывески установили, в том числе, на крышных конструкциях центров. По словам директора офисов «Мои документы» Елены Громовой, такое нововведение облегчит навигацию для посетителей в темное время суток.

Работа по оснащению зданий фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.

Напомним, адрес центра госуслуг района Сокол: Чапаевский пер., д. 16. (ео)