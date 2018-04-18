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Сотовые компании будут сообщать сумму долга за связь в SMS
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Сотовые компании будут сообщать сумму долга за связь в SMS 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Проблема возникла в прошлом году после вступления в силу закона, вводящего правила для коллекторов. В первую очередь принятые правила направлены на защиту граждан. Самое главное: нельзя тревожить человека чаще положенного. А информацию о его долгах запрещено сообщать посторонним.
Все помним, что творилось до принятия закона. Само слово «коллектор» в какой-то момент стало синонимом чистого зла. Коллекторов надо было обуздать, и эта задача вышла.
Однако под действие резонансного «антиколлекторского» закона попали и сотовые операторы. Ведь новые нормы ввели серьезные ограничения в процедуре взыскания любого долга. Не важно, обращается к должнику коллектор, сотрудник банка или представитель сотовой компании. Правила едины.
В итоге сейчас сотовые операторы не вправе указывать в рассылаемых SMS-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях сумму и структуру задолженности за услуги связи. Так что гражданам приходится самим перезванивать в кол-центры или приходить в офисы сотовых компаний и уточнять.
Поэтому сенатор Людмила Бокова и ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий смягчить правила для сотовых операторов. А точнее — вернуть прежнее положение, когда обо всем важном можно написать в сообщении.
Сейчас людям приходится перезванивать и выяснять, сколько они должны, и это усложняет процедуру
"Количество таких повторных обращений составляет около 2 млн 100 тысяч в месяц, — говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту. — Это тем более неудобно, когда абонент находится без связи, в том числе в роуминге, поскольку он не может уточнить размер задолженности и оперативно возобновить возможность потребления услуг связи".
По словам экспертов, ежемесячно у операторов связи образуется более 3,5 млрд рублей дебиторской задолженности, из которых на досудебной стадии удается вернуть от 30 до 80 процентов. Проще говоря, людям напоминают, и они платят.
"Ежегодно путем информирования абонентов посредством SMS-сообщений операторам связи удается вернуть около 23 млрд рублей", — рассказывают разработчики закона.
Но в прошлом году, из-за того что суммы долга «засекретились», возвращать долги стало сложнее. Люди не отказываются. Но им подчас непонятно, а сколько они должны. Как результат, за шесть месяцев прошлого года сумма задолженности, возвращенная посредством SMS-сообщений, сократилась почти на 1 млрд рублей.
Правительственные эксперты инициативу поддержали, но с учетом замечаний. В отзыве сказано, что ко второму чтению предлагается дополнить проект нормой, разрешающей указывать в эсэмэсках размер долга в любом случае, когда задолженность образовалась из-за неисполнения договора. Это значит, пояснила «РГ» юрист Юлия Лысенко, такие сообщения смогут присылать, например, и банки.
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