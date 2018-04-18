Сотовые компании будут сообщать сумму долга за связь в SMS

Проблема возникла в прошлом году после вступления в силу закона, вводящего правила для коллекторов. В первую очередь принятые правила направлены на защиту граждан. Самое главное: нельзя тревожить человека чаще положенного. А информацию о его долгах запрещено сообщать посторонним.

Все помним, что творилось до принятия закона. Само слово «коллектор» в какой-то момент стало синонимом чистого зла. Коллекторов надо было обуздать, и эта задача вышла.

Однако под действие резонансного «антиколлекторского» закона попали и сотовые операторы. Ведь новые нормы ввели серьезные ограничения в процедуре взыскания любого долга. Не важно, обращается к должнику коллектор, сотрудник банка или представитель сотовой компании. Правила едины.

В итоге сейчас сотовые операторы не вправе указывать в рассылаемых SMS-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях сумму и структуру задолженности за услуги связи. Так что гражданам приходится самим перезванивать в кол-центры или приходить в офисы сотовых компаний и уточнять.

Поэтому сенатор Людмила Бокова и ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий смягчить правила для сотовых операторов. А точнее — вернуть прежнее положение, когда обо всем важном можно написать в сообщении.

Сейчас людям приходится перезванивать и выяснять, сколько они должны, и это усложняет процедуру

"Количество таких повторных обращений составляет около 2 млн 100 тысяч в месяц, — говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту. — Это тем более неудобно, когда абонент находится без связи, в том числе в роуминге, поскольку он не может уточнить размер задолженности и оперативно возобновить возможность потребления услуг связи".

По словам экспертов, ежемесячно у операторов связи образуется более 3,5 млрд рублей дебиторской задолженности, из которых на досудебной стадии удается вернуть от 30 до 80 процентов. Проще говоря, людям напоминают, и они платят.

"Ежегодно путем информирования абонентов посредством SMS-сообщений операторам связи удается вернуть около 23 млрд рублей", — рассказывают разработчики закона.

Но в прошлом году, из-за того что суммы долга «засекретились», возвращать долги стало сложнее. Люди не отказываются. Но им подчас непонятно, а сколько они должны. Как результат, за шесть месяцев прошлого года сумма задолженности, возвращенная посредством SMS-сообщений, сократилась почти на 1 млрд рублей.