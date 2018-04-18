Посоветоваться с общественностью

Нам хочется большей открытости города. Самое важное пожелание — приглашать общественников на обсуждение по введению новых ограничений в транспортной системе. Почему именно какие-то запретительные меры нужно разъяснять?

Прежде всего, люди должны понимать, почему вводится платная парковка, как строительство новых дорог или станций метро повлияет на трафик в конкретном районе. Любое, даже на первый взгляд незначительное сокращение уровня пробок в столице дает хорошую разгрузку трассам, делает движение по ним свободнее и безопаснее. А темпы строительства столичной подземки только радуют: десятки станций доступны пассажирам. Это значит, что экология в Москве станет лучше из-за снижения трафика на дорогах.

Конечно, любое строительство автострад или станций метро сопровождается временными неудобствами. Но перетерпеть их можно, и мы видим, как большинство горожан относится к ним с пониманием.

Или другой вопрос — камеры видеонаблюдения. Мы слышим: «зачем поставили еще три на магистрали?» Наверное, здесь нужно действовать практическими примерами, рассказывать, что на конкретном участке введено ограничение скорости, потому что произошли в определенное время аварии. Когда автолюбители будут видеть цифры, вопросов у них станет меньше. В первую очередь потому, что они задумаются о собственной безопасности и безопасности близких.

Столичные власти прикладывают максимум усилий для того, чтобы сделать дороги в нашем огромном мегаполисе более безопасными. И практически все инициативы поддерживают авто— и мотосообщества. Одобрение большинства проектов мы видим на заседаниях комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем.

Предложения об участии в обсуждении нововведений на дорогах получаем и от велосипедистов. И главная из них — это пропаганда аккуратного вождения на крупных магистралях. Да, социальная реклама обращает внимание на то, что тех, кто передвигается на двух колесах, должны в зеркала видеть автолюбители. Велосипедисты сейчас довольны темпами развития инфраструктуры для них, отмечая, что ездить на байке по городу стало проще и приятнее. Но все-таки город должен сделать акценты на пропаганду безопасного вождения машин.