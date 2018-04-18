Глава комиссии ООН попросила у стран выделить деньги на расследование преступлений в Сирии

ООН , 18 апреля. / ТАСС /. На расследование военных преступлений в Сирии в 2018 году созданному Генеральной Ассамблеей ООН механизму понадобится $14 млн, из которых $8 млн уже получено. Об этом сообщила в среду глава комиссии Катрин Марчи-Уэль. Она призвала страны выделять средства на работу следственной комиссии на многолетней основе, а также рассмотреть возможность содержания структуры из регулярного бюджета всемирной организации.

При этом Марчи-Уэль заявила, что возглавляемый ею механизм является «полностью независимым органом», который не будет действовать по чьей-либо указке. «Механизм будет работать беспристрастно, то есть не будет предвзято относиться к какому-либо государству, группировке или отдельным лицам», — подчеркнула она, выступая с докладом перед членами Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава механизма призвала их «обязаться выделять средства, желательно на многолетней основе», а также добиться финансирования механизма из регулярного бюджета ООН. «Первоначальные взносы воодушевляют, и к настоящему моменту на содержание механизма пообещали выделить средства 38 государств и Европейский союз . Оценивается, что на деятельность механизма в 2018 году понадобится чуть более $14 млн По состоянию на сегодняшний день обещаны почти 12 млн, из которых около 8 млн уже получены», — сказала Марчи-Уэль.

Она подчеркнула, что зависимость от добровольных взносов не способствует долгосрочному функционированию подобных структур. Как напомнила Марчи-Уэль, в декабре 2017 года Генеральная Ассамблея обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой включить содержание механизма в регулярный бюджет всемирной организации. По ее словам, «это не только даст более эффективные рамки для работы механизма, но, что более важно, пошлет сигнал о том, что международное сообщество подлинно нацелено на обеспечение справедливости» за преступления, совершенные в Сирии.

На первом брифинге для членов Генассамблеи Марчи-Уэль главным образом повторила все сказанное днем ранее на пресс-конференции для журналистов. Она сообщила, что возглавляемая ею структура уже накопила «более трех четвертей миллиона страниц материалов и собирается значительно ускорить сбор [улик] в ближайшие недели». По ее словам, следственная структура также уделяет большое внимание сохранности материалов и обеспечению их конфиденциальности.

Механизм по сбору улик

Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. В соответствии с принятой ГА резолюцией комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью «облегчить и ускорить» проведение «непредвзятых и независимых уголовных разбирательств» в национальных, региональных или международных судах. Против этого решения выступил ряд стран, в том числе Россия , которые указывали, что Генассамблея не уполномочена создавать подобные механизмы.