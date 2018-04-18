Бузову обвинили в совращении семьянина Малахова

В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова . Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницей что-то есть.

В своем Instagram Ольга опубликовала снимок из гримерки, на котором Андрей Малахов держит ее на руках. При этом телезвезды страстно смотрят в глаза друг другу.

Подписчиков как прорвало, за полчаса пост собрал около 90 тысяч отметок «Нравится» и непомерное количество комментариев. Многие отреагировали на этот троллинг с большим восторгом, другие же заподозрили семьянина Малахова в супружеской измене. «Жена-то приревнует», «Похоже, мир перевернулся, если мужчины начали увлекаться такими дурочками, как Бузиха», «Малахов налево пошел?», «Андрей ТИХО У ВАС РЕБЕНОК?», «Андрюша развелся! Ого! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», не унимались поклонники.

Что удивительно большинство фанатов упрекали в вероломстве только Ольгу, а Андрея пытались оправдать: мол, эта развратница пытается совратить приличного человека. «Что то Бузову понесло», «Зачем так делать, совсем не смешно, прыгать на руки к женатому», «А что нужно на руки прыгать обязательно к женатому мужику, что бы спасибо сказать?», «Нашего Андрюшу порочит на всю страну! Бусечка, руки прочь от Малаши!», «Подкидывай и об колено ее», — кричали поборники морали и нравственности.