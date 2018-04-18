Глава комитета Сената США удовлетворен политикой Белого дома по отношению к России

Общаясь с журналистами на встрече, организованной интернет-изданием The Christian Science Monitor, сенатор напомнил, что в прошлом году в силу вступил принятый Конгрессом закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который затрагивает, РФ, Иран КНДР . «Я считаю, что они (администрация) проделали весьма достойную работу, применяя закон», — сказал политик.

По его словам, представители исполнительной власти США провели большое число закрытых брифингов для законодателей по вопросу введения ограничений против российских должностных лиц и предпринимателей. Коркер заметил, что применение санкций требует проведения тщательных проверок и оценок.

"Я бы хотел, чтобы он [Трамп] был более твердым по отношению к России в плане риторики, — резюмировал Коркер. — Но в целом мы были достаточно жесткими с Россией".