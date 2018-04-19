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Правительство одобрило законопроект о введении единых протоколов лечения
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Правительство одобрило законопроект о введении единых протоколов лечения 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России в четверг одобрило проект закона о повышении качества оказания медицинской помощи за счет унификации протоколов лечения.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ по вопросам клинических рекомендаций» и внести его в Госдуму в установленном порядке», — сообщается на сайте кабмина.
Данная инициатива преследует цель повысить качество организации и оказания медпомощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медиков в отношении пациентов.
Документ в том числе вводит такие понятия как «клинические рекомендации» и «протокол лечения (протокол ведения пациента)» и регулирует порядок разработки, утверждения и применения этих рекомендаций и протоколов.
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