Депутат назвал возможную причину спам-атаки на Госдуму в соцсетях

В среду официальные аккаунты Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе нижней палаты парламента. Как уточнил собеседник агентства, в социальных сетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

"Во-первых, это связано, скорее всего, наверное, с законом, который будет рассматриваться в первом чтении 15 мая. Это закон о санкциях против США, и естественно, я думаю, это один из тех моментов, которые позволили хакерам осуществить эту атаку на наши ресурсы", — сказал Деньгин РИА Новости.

"Последнее время ведется целая череда, целая вереница вот этих атак на все сайты министерств и ведомств, поэтому принятие подобного закона, наверное, один из тех моментов, почему бы не атаковать, почему бы не показать уязвимость, ну вот мы вот так попытаемся остановить (принятие закона)", — добавил парламентарий.