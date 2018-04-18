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Депутат назвал возможную причину спам-атаки на Госдуму в соцсетях
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Депутат назвал возможную причину спам-атаки на Госдуму в соцсетях 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спам-атака на аккаунты Госдумы в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter может быть связана с разработкой в России закона о контрмерах в отношении США, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.
В среду официальные аккаунты Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе нижней палаты парламента. Как уточнил собеседник агентства, в социальных сетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.
"Во-первых, это связано, скорее всего, наверное, с законом, который будет рассматриваться в первом чтении 15 мая. Это закон о санкциях против США, и естественно, я думаю, это один из тех моментов, которые позволили хакерам осуществить эту атаку на наши ресурсы", — сказал Деньгин РИА Новости.
"Последнее время ведется целая череда, целая вереница вот этих атак на все сайты министерств и ведомств, поэтому принятие подобного закона, наверное, один из тех моментов, почему бы не атаковать, почему бы не показать уязвимость, ну вот мы вот так попытаемся остановить (принятие закона)", — добавил парламентарий.
Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин в минувшую пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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