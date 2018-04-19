Президент РФ подписал закон о совершенствовании системы государственной статистики 

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании правового регулирования вопросов создания, эксплуатации и развития системы государственной статистики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Федеральный закон принят Государственной думой 3 апреля 2018 г., одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Закон дополняет действующее законодательство положением, согласно которому создание, эксплуатация и развитие системы государственной статистики осуществляются уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти.
Авторы документа отмечают, что в федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» ранее отсутствовала норма, предусматривающая полномочия субъектов официального статистического учета по созданию, эксплуатации и развитию системы государственной статистики, что создает препятствия на пути эффективного развития системы государственной статистики.