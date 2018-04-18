Генетик объяснил результат зарубежной ДНК-экспертизы, которую запрашивала Мишулина 

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12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за вызывающее поведение

Ольга Бузова рассказала о своем отношении к пластическим операциям

«Лучше в мире нет»: дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с днем рождения