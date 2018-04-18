Ещё
«Рольф» откроет дилерский центр KIA в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Рольф» откроет дилерский центр KIA в Санкт-Петербурге 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Компания KIA впервые сообщила о начале своего сотрудничества с холдингом «Рольф», который будет открыт в Санкт-Петербурге.
Дилерский центр будет располагаться вблизи аэропорта «Пулково», что имеет удобную транспортную развязку и является развивающейся зоной, в которой располагаются крупнейшие торговые а также развлекательные центры города. Здание центра имеет общую площадь 3900 кв. метров и отвечает современным мировым стандартам, в нем предусмотрено кафе для посещения клиентов, а также детский развлекательный уголок. Также дилерский центр оснащен всем требуемым оборудованием для выполнения диагностических и сервисных работ по выполнению ремонта.
Car.ru: последние новости
ФАС подозревает АВТОВАЗ в манипуляции ценами на техническое обслуживание Эксперты прогнозируют увеличение продаж электрических велосипедов к 2023 году Проверке быть! УФАС проверит автодилеров на честность.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций366
Госдеп пригрозил применить силу против России455
США заявили об атаке «российских наемников»195
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение