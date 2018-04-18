«Рольф» откроет дилерский центр KIA в Санкт-Петербурге

Компания KIA впервые сообщила о начале своего сотрудничества с холдингом «Рольф», который будет открыт в Санкт-Петербурге

Дилерский центр будет располагаться вблизи аэропорта «Пулково», что имеет удобную транспортную развязку и является развивающейся зоной, в которой располагаются крупнейшие торговые а также развлекательные центры города. Здание центра имеет общую площадь 3900 кв. метров и отвечает современным мировым стандартам, в нем предусмотрено кафе для посещения клиентов, а также детский развлекательный уголок. Также дилерский центр оснащен всем требуемым оборудованием для выполнения диагностических и сервисных работ по выполнению ремонта.