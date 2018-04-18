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Москалькова направила запросы в связи со смертью бизнесмена в СИЗО Петербурга
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Москалькова направила запросы в связи со смертью бизнесмена в СИЗО Петербурга 

RT на русском 1 час назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и УФСИН по поводу обстоятельств смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО.
«Очень противоречивая информация по СИЗО 4 Санкт-Петербурга. Ко мне не было обращений, но я считаю, что если информация, которая сегодня имеет место в СМИ, реальна, то, конечно, она должна получить принципиальную оценку», — цитирует РИА Новости Москалькову.
По её словам, в связи с этим она направила запросы в прокуратуру города и УФСИН.
«Для того, чтобы получить объективную информацию и либо развеять эти инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости: если это так, виновные должны быть наказаны», — сказала она.
Ранее стало известно, что ФСИН организовала служебную проверку по факту смерти Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга.
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