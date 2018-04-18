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Первый A321neo для Primera Air
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Первый A321neo для Primera Air 

AirCargoNews.ru 48 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Бюджетная авиакомпания Primera Air получила свой первый A321neo на производственной площадке Airbus в Гамбурге 16 апреля. В церемонии приемки воздушного судна принял участие глава Primera Travel Group Андри Мар Ингольфссон и заместитель главы Airbus по вопросам продаж в Северной и Центральной Европе Кимон Сотиропоулос. Оснащенный двигателями CFM LEAP-1A авиалайнер A321neo обладает салоном с двумя классами — 16 мест в классе «премиум» и 182 — в классе «эконом». Он будет использоваться на трансатлантических рейсах из Великобритании и Франции в Северную Америку. Самолетстал первым из трех заказанных A321neo, которые будут взяты в аренду авиакомпанией Primera Air у GECAS. Перевозчик арендует еще три A321neo у CDB Aviation Lease Finance и два A321LR у Aer Cap, благодаря чему его флот в текущем году будет насчитывать 8 этой модели. В мае 2017-го авиалиния заказала также Boeing 737 MAX 9.Primera Air — бюджетный авиаперевозчик, предлагающий регулярные полеты из Европы в более 70 мест в регионе Средиземного моря, Ближнего Востока, Азии, Карибского бассейна и Северной Америки. Будучи основанной в качестве чартерной авиакомпании в 2004 году Primera Air в настоящее время перевозит более одного миллиона пассажиров в год, оперируя со своих баз в Скандинавии, Великобритании и Франции.
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