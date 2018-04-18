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Обесточат больницу и торговый центр: в Первомайском районе Ростова до конца недели будут отключать свет
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Обесточат больницу и торговый центр: в Первомайском районе Ростова до конца недели будут отключать свет 

161.ru 53 минуты назад
Фото: 161.ru
Ростовские энергетики рассказали об отключении света в Первомайском районе города. Местные жители будут испытывать временные неудобства из-за технических работ.
Так, 19 апреля с 09:00 до 16:00 не будет электричества в торгово-развлекательном центре «Дельфин»; в храме, расположенном на улице Лелюшенко, 5а; на улице Миронова, 2, 2ж и на улице Лелюшенко, 11, 13, 13/1, 15а, 15б,15в, 15г, 17а.
А 22 апреля с 09:00 до 16:00 останется без света клинико-диагностический центр «Здоровье».
— «Ростгорсвет» приносит извинения за причиненные неудобства, — рассказали в ведомстве.
Сегодня 161.ru писал о том, завтра, 19 апреля, и послезавтра, 20 апреля, почти 200 домов в донской столице останутся без света.
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