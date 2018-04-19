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Reuters: Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций против РФ
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Reuters: Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций против РФ 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Итальянская энергетическая компания Eni не планирует выходить из совместных проектов с "Роснефтью", несмотря на введение новых санкций против РФ со стороны США. Об этом со ссылкой на главного управляющего итальянской компании Клаудио Дескальци сообщило агентство Reuters.
"Нам нужно понять, почему расширились санкции и как они будут применяться, но мы не прекращаем отношения с «Роснефтью», — сказал Дескальци.
Компания Eni — один из стратегических партнеров «Роснефти» в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей. В декабре 2017 года на шельфе Черного моря компании начали совместное бурение.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
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