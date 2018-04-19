Reuters: Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций против РФ

"Нам нужно понять, почему расширились санкции и как они будут применяться, но мы не прекращаем отношения с «Роснефтью», — сказал Дескальци.

Компания Eni — один из стратегических партнеров «Роснефти» в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей. В декабре 2017 года на шельфе Черного моря компании начали совместное бурение.