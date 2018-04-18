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Глава Eni: Итальянская Eni не планирует выходить из сделки с «Роснефтью» из-за санкций
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Глава Eni: Итальянская Eni не планирует выходить из сделки с «Роснефтью» из-за санкций 

Прайм 18 минут назад
Итальянская нефтяная компания Eni не планирует выходить из совместных проектов с "Роснефтью", несмотря на угрозу санкций против РФ, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу итальянской компании Клаудио Дескальци.
"Мы, без сомнения, не вышли (из нашей сделки с «Роснефтью» — ред.), мы работаем с ними", — заявил Дескальци.
"Роснефть" и Eni в мае 2017 года подписали соглашение o расширении сотрудничества, которое, в частности, закрепило ранее оформленные договоренности компаний по бурению скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Общий объем ресурсной базы по совместным проектам «Роснефти» и Eni Сечин тогда оценил в порядка 3 миллиарда тонн нефти и 1,5 триллиона кубометров газа.
Однако после введения ранее в апреле новых санкций минфина США против ряда российских компаний и лиц, возникли спекуляции о том, что компании, работающие с «Роснефтью», могут пересмотреть свои сделки, пишет Рейтер. В санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
"Нам нужно понять, почему были введены дополнительные санкции, а также как они будут применены. Но это не означает, что мы закрываем наши отношения с «Роснефтью», — добавил глава Eni.
Кроме того, Дескальци сообщил, что после того, как компании не получили притоков нефти при бурении в Черном море, они будут продвигаться дальше на север и сейчас будут готовиться бурить скважины в Баренцевом море.
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