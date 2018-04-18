В Челябинске ветерана труда выселяют из общежития

Оказалось, речь идет о коллеге Субботина по общественной деятельности, с которым они в лихие 90-е годы создали добровольную народную дружину (сегодня это молодежный отряд содействия полиции), и его бессменном командире Владимире Дружинине (фамилия по его просьбе изменена. — Прим. ред.).

— Сам он не пожалуется, не попросит, за других горой стоит, а за себя — как-то не к лицу, — поясняет Субботин. — Такими уж нас время «вылепило». Но нельзя же сидеть сложа руки, пока его вещи на улицу не вынесут!

Служили два товарища

С Владимиром Дружининым Александр Субботин знаком с 1992 года. Свела тогда судьба участкового милиционера и воспитателя общежития института физкультуры на общественной ниве — решили собрать ребят в «самооборону», чтобы присматривать за порядком на своей территории. Время было неспокойное. В общежитии, за которым присматривал Дружинин, ужас что творилось. С тех пор дружина не раз меняла название и место дислокации, но главное оставалось неизменным — военно-патриотическое воспитание, а еще неравнодушие, которое наставники все эти годы стремились привить подрастающей смене.

Насколько успешно, можно судить по сайту вуза, к которому последнее время приписан отряд. Дружинники участвуют в рейдах с сотрудниками полиции, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях, патрулируют дворы рядом с альма-матер и территорию железнодорожного вокзала, помогают в задержании нарушителей и даже преступников. К примеру, одного из воспитанников Дружинина в прошлом году наградили грамотой главы Челябинска за поимку пьяного угонщика, оказавшегося рецидивистом.

Не раз отличился и сам командир. В 2016-м в одиночку задержал в магазине вооруженного грабителя. В лоб не атаковал, а оценил ситуацию и, улучив момент, когда преступник отвлекся на продавцов, выбил из егоистолет. И хотя ПМ оказался пневматикой — копией табельного оружия полиции, много ли найдется смельчаков, готовых схватиться врукопашную с вооруженным бандитом?

За плечами у Дружинина почти 10 лет работы с трудными подростками. В 1999 году его пригласили на работу в специально созданную в Ленинском районе Челябинска экспериментальную школу психологической реабилитации и коррекции детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кого-то приходилось возвращать домой из колодцев, подвалов и теплотрасс, других приводить за руку на занятия. Каждый год Владимир вывозил сотню «особо отличившихся» в летний полевой лагерь в войсковой части в поселке Саргазы, где дети приобретали армейскую закалку и проходили первые уроки дисциплины.

— Многие из бывших воспитанников его до сих пор навещают, благодарят за то, что когда-то спас их от тюрьмы, помог получить образование, — рассказывает Субботин. — Он ведь воспитатель с большой буквы! И где бы ни работал, свободное время всегда проводил с нашими ребятами. За особые заслуги досрочно стал ветераном труда федерального значения. И такой финал!

Очередь длиною в жизнь

"Финал" подкрался незаметно: общежитие Челябинского государственного профессионально-педагогического колледжа, в котором Дружинин живет с 2002 года, передали в оперативное управление Челябинскому государственному университету (ЧелГУ). Сначала расформировали сам колледж, и воспитателю пришлось искать новую работу. А затем и здание на улице Якутской, 2 в Ленинском районе Челябинска забрали.

4 апреля новый хозяин уведомил жильцов, что они обязаны освободить помещения в срок до 10 мая.

— Но ведь здание-то как было, так и осталось федеральной собственностью, — спорит Субботин. — Почему же в нем нельзя жить сотруднику другого государственного вуза? Наверное, проблему решил бы перевод части общежития в ранг арендного жилья.

На вопрос, как многократно отмеченный наградами воспитатель остался без своего угла, мы попросили ответить самого Дружинина. Неужели никогда не обращался к властям за помощью в улучшении жилищных условий?

— Когда в молодости перебрался в Челябинск из Курганской области , рад был и общежитию, — рассказал Владимир Валерьевич. — Потом стоял в очереди при управлении образования Ленинского района Челябинска. А в начале нулевых по ходатайству бывшего начальника милиции Челябинска Валерия Пустового меня даже внесли в льготную очередь при администрации области. Но…

Многие из бывших воспитанников до сих пор навещают Дружинина, благодарят за то, что когда-то спас их от тюрьмы, помог получить образование

Через какое-то время Дружинина уведомили, что ему следует вернуться в прежнюю очередь. А потом оказалось, что зарплата воспитателя выше прожиточного минимума, а потому при наличии места в общежитии признать его нуждающимся в улучшении жилищных условий никак нельзя!

— Да я и не претендую, неприхотлив, — горячится Владимир Валерьевич. — Дали бы спокойно дожить в этих «хоромах» с железной койкой, спасибо бы сказал. Но ведь кому-то и они понадобились!

Между тем точку в этой истории пока ставить рано. «РГ» обратилась в общественный совет при ГУ МВД по Челябинской области , где пообещали разобраться в ситуации и направить в адрес руководства вуза ходатайство оставить комнату за воспитателем.

По статье 13 ФЗ № 189 «О введении Жилищного кодекса РФ » обитаталей общежитий, получивших комнаты до принятия ЖК РФ в 2004 году, нельзя выселять без предоставления другого жилья при условии, что они состоят на учете как нуждающиеся или «имеют право состоять на данном учете». А значит, иск о выселении ветерана вряд ли поддержат в суде.

Прямая речь

Анастасия Гусенкова, начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ:

— По действующему законодательству общежития относятся к специализированному фонду, который предназначен для проживания либо работающих, либо обучающихся в образовательном учреждении лиц (ст. 101 Жилищного кодекса РФ). Договор найма жилого помещения заключают с ними именно на это время — работы либо учебы. С теми жильцами, кто трудоустроился в ЧелГУ, такой договор был заключен, однако большинство из них не состоит с университетом в трудовых отношениях. На это нарушение нам указало Минобрнауки России в ходе плановой проверки имущественного комплекса вуза. Конечно, мы понимаем эмоции людей, но таковы требования закона. А кроме того, это ведь еще и вопрос безопасности. Сегодня в общежитии проживают 15-17-летние студенты колледжа ЧелГУ — соседствуют с посторонними взрослыми людьми, поведение которых не всегда безупречно.

Владимир Майоров , председатель общественного совета при ГУ МВД по Челябинской области, профессор, доктор юридических наук, генерал-майор в отставке:

— Когда в общежитии живет командир добровольной дружины — это уже своеобразная гарантия обеспечения порядка и безопасности. И руководству вуза, наверное, стоит обратить на это внимание и по возможности использовать потенциал воспитателя. Сегодня в области действует более 80 добровольных народных дружин. И мы всегда стараемся оказать содействие их организаторам. Эти люди вносят весомый вклад в профилактику преступности и воспитание активной, целеустремленной молодежи.

кстати

В чем-то похожей ситуации оказался герой публикации «РГ» «Феномен добрых сердец» (22.03.2018 г.) лидер челябинского волонтерского движения «Я мастер» Андрей Пиминов. 18-летнего сироту выживает из квартиры, в которой он прописан, семья родственницы. Пока юноша находился в детском доме, эти, казалось бы, не чужие ему люди вселились в квартиру и теперь требуют с него деньги за проживание. Поэтому ночевать Андрею частенько приходится в подъезде или у друзей.

— Пока я был в детдоме, родственница сделала ремонт и почувствовала себя в доме полной хозяйкой, — жалуется Пиминов. — По достижении 18 лет я был вынужден перечислить ей 100 тысяч рублей из своей пенсии по потере кормильца. Между тем за квартиру они принципиально не платят, и долг по коммуналке уже превысил 350 тысяч рублей.

У Андрея непростая судьба: мать была наркозависимой и первые три года жизни он провел в доме малютки, откуда его забрала бабушка. Прожил с ней до 11 лет, а после ее смерти снова попал в детский дом. Однако не зачерствел душой и сейчас вместе с единомышленниками помогает сиротам, ветеранам и пожилым. В очереди на получение жилья как сирота Андрей стоит с 2014 года. Сейчас в истории с вымогательством денег разбирается полиция Челябинска.