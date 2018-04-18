Facebook представил технологию для понимания слов и фраз через вибрации на руке

Разработка такой технологии связи (transcutaneous language communication, TLC) позволит получать сообщения без мобильных устройств и будет полезна для людей с нарушениями слуха и зрения, считают создатели.

Устройство оснащено двумя группами датчиков, котырые передают вибрации, — по восемь с каждой стороны руки. Технология TLC кодирует устную и письменную речь в фонемы и направлет их к точкам на руке пользователя.

Чтобы фонемы можно было понимать также, как реальное произношение слов, вибрации каждый фонемы должны поступать к определенным местам на руке: например, создаваемые при помощи губ и десен будут соотвествовать вибрациям на запястье и локте.

В рамках исследования технологии участники освоили 100 слов после чуть более чем полутора часов обучения, об этом технический руководитель проекта Али Исрар (Ali Israr) рассказал MIT Technology Review.