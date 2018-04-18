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Facebook представил технологию для понимания слов и фраз через вибрации на руке
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Facebook представил технологию для понимания слов и фраз через вибрации на руке 

RB.ru 56 минут назад
Фото: RB.ru
Разработка такой технологии связи (transcutaneous language communication, TLC) позволит получать сообщения без мобильных устройств и будет полезна для людей с нарушениями слуха и зрения, считают создатели.
Устройство оснащено двумя группами датчиков, котырые передают вибрации, — по восемь с каждой стороны руки. Технология TLC кодирует устную и письменную речь в фонемы и направлет их к точкам на руке пользователя.
Чтобы фонемы можно было понимать также, как реальное произношение слов, вибрации каждый фонемы должны поступать к определенным местам на руке: например, создаваемые при помощи губ и десен будут соотвествовать вибрациям на запястье и локте.
В рамках исследования технологии участники освоили 100 слов после чуть более чем полутора часов обучения, об этом технический руководитель проекта Али Исрар (Ali Israr) рассказал MIT Technology Review.
Facebook представит разработку на конференции CHI 2018 в Монреале, уточнило издание.
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