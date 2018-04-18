Гумерова призвала реформировать систему соцслужб для борьбы с насилием в школах

Совете Федерации будет создана площадка для проработки всего комплекса проблем насилия в российских школах. С данной инициативой в среду, 18 апреля, выступила первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

Сенаторы во главе с председателем палаты регионов Валентиной Матвиенко поддержали её.

Как рассказала Лилия Гумерова « Парламентской газете », парламентарии уже имеют наработки по вопросу распространения идей насилия среди школьников. По данным сенатора, с 2017 года по сегодняшний день в России произошло уже 15 инцидентов, подобных случившемуся в среду в Башкирии

«Когда мы подробно изучили истории этих ребят, то выяснили, что многие из них состояли в группах в соцсетях, которые пропагандировали насилие», — отметила она.

Главный вопрос, на который хотят найти ответ законодатели: как исключить повторение подобных трагедий? Лилия Гумерова убеждена, что гарантией станет только качественное преобразование всей системы, которая взаимодействует с подростками. Начинать придётся с азов: научиться вовремя выявлять проблемных подростков, правильно реагировать, оказывать им помощь в избавлении от зависимостей и восстановлении душевного равновесия.

Сенатор рассказала, что в настоящее время ведётся активная работа над тем, чтобы вернуть в учебные заведения школьных психологов.

«Но ни они, ни тем более учителя не справятся с обозначенной задачей. Если ставить вопрос комплексно, то назрела необходимость реформирования системы реагирования социальных служб на вызовы времени: угрозы терроризма, угрозы интернет-зависимости при активной работе сайтов о насилии, «групп смерти» и так далее», — убеждена Лилия Гумерова.

В связи с этим и было решено создать рабочую площадку на полях Совета Федерации, которая в течение весенней сессии планирует обсудить весь комплекс назревших вопросов. В рабочую группу войдут пять комитетов, которые занимаются вопросами социальной политики, образования, федеративного устройства, конституционного законодательства, а также обороны и безопасности. Кроме того, планируется привлечь к работе представителей Минобразования Минтруда (так как ему подведомственны социальные службы) и правоохранительных структур.

По её словам, в плане профессиональной деятельности по профилактике агрессивного поведения школьников Россия очень отстаёт от других стран.

«Здесь недостаточно совершенствовать законодательство, нужно разработать механизм, алгоритм действий», — считает парламентарий.