Политолог о заявлении Госдепа по Сирии: все знают, что есть «красная линия»

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что США не стремятся к конфронтации с Россией Сирии , но готовы применить силу при необходимости.

По его словам, Америка «выполнила свою часть по избежанию спирали эскалации» с Москвой . «Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей конгресса США.

Он отметил, что Соединенные Штаты «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя».

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения «Реформы — Новый Курс», кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik предположил, зачем в Госдепе США затронули тему применения силы.

"Это тренд последнего времени на Западе — антироссийская истерия. Послушать хотя бы наших британских партнеров, у которых утро начинается с России и вечер заканчивается Россией. Так что это заявление Госдепартамента не стало в этом смысле чем-то новым. Все проходит в рамках того спектакля, который сейчас разыгрывается по принципу «быстрее, быстрее и еще быстрее». Когда ускорять темп дальше будет уже невозможно, вот тогда, наверное, перейдут к нормальному диалогу. То есть когда все выдохнутся, тогда скажут: «Ну а теперь давайте разговаривать». Потому что на самом деле все понимают, что есть «красная линия», за которую нельзя заходить", — считает Сергей Журавский.

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