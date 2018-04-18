В Тюмени эвакуировали жильцов аварийной пятиэтажки

Пятиэтажка на Геологоразведчиков, 2 в Тюмени обветшала давно и изрядно. Первый тревожный сигнал дежурный регионального управления МЧС принял в 2016-м накануне весны — обвалилась отсыревшая часть лицевой кладки. Эксперты осмотрели проплешину и успокоили людей: «Несущая стена крепка — живите без опаски». Заметим, в реестре аварийных многоквартирников города, подлежащих сносу, свыше 400 строений, а этот дом значится в «доходягах» с октября 2015-го. Его обитателей планировалось отселить до 1 января 2027-го. Однако из-за «интенсивного разрушения конструктивных элементов» пришлось поспешить.

Многие жильцы в поиске съемных квартир — стоимость аренды компенсируют из бюджета

Ранее опустели два этажа. Осталось с полсотни заселенных квартир. В апреле стало ясно, что здание «совсем разгулялось» и грозит в любой момент рухнуть. Сотрудники МЧС, полиции, УК попросили семьи, не мешкая, покинуть жилища. (Имущество забрали уже потом — под контролем спасателей.) Кто переехал в муниципальную гостиницу, кого приютили родные, друзья. Многие в поиске съемных квартир — стоимость аренды компенсируют из бюджета. В последующем собственникам возместят ущерб, остальным предоставят квадраты в надежных многоэтажках.

А вот в Тобольске комиссия по ЧС, сравнительно недавно рассматривавшая вопрос о дальнейшей судьбе дома № 55 по улице Октябрьской, взяла паузу. Эту хилую пятиэтажку три года назад капитально отремонтировали. «Поехавшую» стену укрепили новой кладкой, а все здание стянули металлическими стяжками. Увы, дом, не имеющий нормального фундамента, в межсезонье продолжает «плясать» на зыбком грунте. Директора УК Екатерину Шаламову количество и величина трещин ужасает. В доме, половина которого используется как общежитие, живет около 200 человек с детьми, многие без прописки. УК предупредила о критической ситуации комиссию по ЧС. Та в ожидании ответа от экспертов о целесообразности еще одного ремонта. Пока чиновники предпочитают не говорить о сносе здания и переселении жильцов.

А как у соседей?

Средний Урал традиционно относится к сейсмоопасным зонам, где есть риск разрушения зданий от подземных толчков. Последнюю встряску Екатеринбург пережил в 2015 году. Подземные толчки амплитудой 4,2 балла и небоскребы, и обычные жилые дома перенесли спокойно. «При магнитуде землетрясений 7-8 баллов все высотные здания на Урале устоят», — уверен кандидат технических наук Максим Плетнев. Крупных ЧП с обрушением в регионе не было. Но таких домов, что дышат на ладан, на Урале сколько угодно. Только в Каменском районе выявлено 11 разрушающихся на глазах построек. Всего в области переселения ждут более 27 тысяч человек.

Зауралье не вошло в черный список МЧС. Однако аварийные дома в регионе, конечно, есть. Об одном из них — на улице Гагарина, 9 в областном центре — курганцы недавно рассказали в соцсетях. В здании разваливается фундамент. Люди боятся, что оно в любой момент может рухнуть. За пять лет (2013-2017 гг.) в Курганской области из 352 аварийных домов переселили 6088 человек. По предварительным данным, в жилье нуждаются обитатели еще не менее 300 ветхих зданий.

Между тем обвалиться могут и новые строения. Так, 10 апреля около трех часов дня в Кургане рухнули перекрытия офисного центра, сданного в 2010 году. На втором и третьем этаже располагались офисы, на первом — супермаркет. К счастью, люди вовремя заметили деформацию потолка, поэтому пострадавших нет.

Челябинске немало шума наделала обрушившаяся стена многоквартирного дома на Копейском шоссе, 8а. Как установила прокуратура , здание признали аварийным еще в 2015-м, а полностью расселить его должны были в 2016 году. Однако на момент ЧП в доме оставались жильцы четвертой части квартир. Никто из них не пострадал. Надзорное ведомство потребовало от главы Челябинска увеличить финансирование и приобрести еще 123 помещения для расселения аварийного жилья. Градоначальник пообещал ускорить процесс, но сослался на дефицит средств. В этом году на программу выделено 76 миллионов рублей, еще 100 город надеется получить от облбюджета.

По официальным данным, расселению в Челябинске подлежат 69 ветхих домов. Однако есть и неучтенный жилфонд. В начале апреля прокуратура подала на мэрию в суд с требованием о постановке на муниципальный баланс аварийного дома по улице Колхозной, 29, ранее относившегося к ведомственному жилью.