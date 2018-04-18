В России на товарах появятся специальные маркировки для защиты 

На что вешают меткиС 2016 года специальными знаками принадлежности к легальным товарам маркируются меховые изделия, а с 2017 года — лекарства и сигареты в порядке эксперимента. Всего уже промаркировано более 2,3 миллиона импортных и российских меховых изделий. Эти цифры показывают реальный объем мехового рынка, легальной продукции стало больше в полтора раза. Более понятно теперь и количество компаний, которые производят меховые изделия и ввозят их в страну — проявили себя 9400 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в системе мониторинга движения лекарственных препаратов уже зарегистрированы 2760 участников — это те компании, которые ставят спецметки на свою продукцию. Обязательными они станут с 1 января 2020 года. Три табачные компании, покрывающие 95 процентов рынка, маркируют дата-матрикс кодами сигареты. Эксперимент продлится до конца года, и если он будет признан успешным, то, по словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, маркировку табачных изделий сделают обязательной. Какие метки бывают и о чем они говорятМеховых изделий выпускается не так много, поэтому их маркируют чипом — контрольно-идентификационными знаками с QR-кодом. Каждый имеет уникальный серийный номер, который хранится в единой базе Федеральной налоговой службы (там регистрируются все этапы движения товара от дистрибьютора до прилавка), что исключает их подделку и повторное использование. В метке зашифрованы наименование товара, вид меха, страна изготовления, производитель, бренд, продавец, номер декларации соответствия. Контрольно-идентификационные знаки отличаются друг от друга цветом: красный означает импортное изделие, зеленый — отечественное. Табачные и лекарственные изделия маркируются дата-матрикс кодами. Для этого производители оборудуют свои линии специальными скоростными принтерами, позволяющими промаркировать более тысячи изделий в минуту. Внешне дата-матрикс коды похожи на QR-коды. В них также содержится информация о том, где, когда и кем выпущено изделие, срок годности, особые отметки (для лекарств). Как проверить меткуВ случае с шубами достаточно на сайте ФНС зайти в раздел «Маркировка товаров», перейти в подраздел «Изделия из натурального меха» и добраться до сервиса «Проверить код» — забить туда номер с метки. Сразу же станет ясно, легальную ли шубу или дубленку человек приобрел. Лекарства можно проверить через мобильное приложение «Проверка товаров» ФНС. В перспективе считывающие коды сканеры должны появиться в аптеках. Для сигарет аналогичное мобильное приложение будет доступно в ближайшее время, рассказал "Российской газете" Ян Витров, руководитель проекта компании ЦРПТ (оператор маркировки табака). Его особенностью станет опция, благодаря которой можно будет направить жалобу, если маркировка окажется поддельной. А если цифры в чеке и мобильном приложении не совпадают Как подчеркивает Виктор Евтухов, у каждого покупателя есть три варианта того, как поступить в этом случае: 1) плюнуть на все и забрать товар, 2) вернуть его продавцу и получить назад деньги (только в случае с лекарствами это не пройдет — как и белье и косметика, они возврату не подлежат), 3) проявить гражданскую позицию и обратиться в Роспотребнадзор с жалобой. «В будущем мы определим круг надзорных ведомств, отвечающих за маркировку, и будем информировать об этом покупателей в каждой торговой точке, — пояснил Евтухов. — Но если товар, который обязан маркироваться, не содержится в единой информационной базе, то каждый должен понимать, что он может быть произведен неизвестно кем на неизвестно каком оборудовании из неизвестно какого сырья». Куда еще будут ставить меткиВ июне минпромторг обещает начать маркировку обуви. Обсуждается вопрос о возможности маркировать специальными кодами продукты питания. Если министерство и отрасль договорятся, то маркировку планируется начать с молочной продукции.