Витушева рассказала о планах Госадмтехнадзора на 2018 год

Более 4,5 тысяч объектов приведены в порядок благодаря деятельности Общественного совета при Госадмтехнадзоре Подмосковья . Об этом заявила руководитель ведомства Татьяна Витушева

Сегодня в Красногорске состоялось отчетное заседание Общественного Совета, на котором подвели итоги трехлетней работы. За это время Общественный Совет Госадмтехнадзора организовал более 6 тысяч мероприятий, которые помогли сделать регион лучше.

Некоторые наши придуманные, в том числе и по подсказке членов Общественного совета, акции, такие как «Тропинка к дому» или «Спаси газон», автопробеги, велопробеги — очень востребованы. Они вышли на федеральную повестку

— Татьяна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области.

Также на заседании Татьяна Витушева определила задачи, которые предстоит решать в 2018 году. И самая главная — это работа с общественностью, а именно разъяснение деятельности Госадмтехнадзора.