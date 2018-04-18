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Витушева рассказала о планах Госадмтехнадзора на 2018 год
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Витушева рассказала о планах Госадмтехнадзора на 2018 год 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 4,5 тысяч объектов приведены в порядок благодаря деятельности Общественного совета при Госадмтехнадзоре Подмосковья. Об этом заявила руководитель ведомства Татьяна Витушева.
Сегодня в Красногорске состоялось отчетное заседание Общественного Совета, на котором подвели итоги трехлетней работы. За это время Общественный Совет Госадмтехнадзора организовал более 6 тысяч мероприятий, которые помогли сделать регион лучше.
Некоторые наши придуманные, в том числе и по подсказке членов Общественного совета, акции, такие как «Тропинка к дому» или «Спаси газон», автопробеги, велопробеги — очень востребованы. Они вышли на федеральную повестку
— Татьяна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области.
Также на заседании Татьяна Витушева определила задачи, которые предстоит решать в 2018 году. И самая главная — это работа с общественностью, а именно разъяснение деятельности Госадмтехнадзора.
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