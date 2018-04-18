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Слет борцов со свалками сорвали сообщением о бомбе
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Слет борцов со свалками сорвали сообщением о бомбе 

Lenta.ru 1 час назад
Совещание общественной экологической организации «ЭкоСила50», занимающейся проблемами мусорных свалок в Подмосковье, сорвали лже-террористы. Об этом сообщается на сайте активистов в среду, 18 апреля.
«Не дали нам спокойно провести совещание в Балашихе. Анонимы сообщили о минировании, пришлось эвакуироваться. На место приехали кинологи. Не знаю, кому это может быть выгодно. Может так полигонщики пошутили, я думаю, что это ложный вызов», — говорится в подписи к видео.
Движение «ЭкоСила50» организовал гражданский активист-эколог Анатолий Баташев, который принимал участие в закрытии подмосковного мусорного полигона в Кучино. 13 апреля был запущен сайт организации.
Полигон был закрыт 23 июля 2017 года по решению властей региона. О проблеме стало известно в июне того же года, когда в ходе прямой линии жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину на разросшуюся до жилых домов свалку. Место, где ранее располагалась свалка, планируется использовать в рекреационных целях.
Сейчас жители подмосковного Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». Новая часть полигона должна открыться 14 апреля. Она будет принимать по 600 тысяч тонн мусора в год. Старую карту накроют чистыми грунтами и полимерной пленкой, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву.
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