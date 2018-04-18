Дмитрий Азаров: «Важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ — их прозрачность для людей»

Открывая совещание, глава региона отметил, что немало нареканий граждан вызывает перерасчет платежей за ЖКУ. «Важнейшее требование к расчетам за жилищно-коммунальные услуги — их прозрачность для жителей, для органов исполнительной власти», — подчеркнул Дмитрий Азаров

В частности, глава региона назвал неприемлемой ситуацию, сложившуюся в Тольятти , где в результате корректировки платежей жителям домов, которые обслуживает «УК № 3», было доначислено 50 млн рублей.

О проведении перерасчетов за жилищно-коммунальные услуги в Тольятти рассказал заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Илдар Еналеев. В управлении УК № 3, на которую поступило наибольшее количество жалоб, находится 373 дома. Жителям 28 домов была проведена корректировка оплаты за отопление с уменьшением стоимости, 322 домам — с увеличением. В настоящее время ГЖИ совместно с прокуратурой проводит проверку по данному факту, срок окончания — 3 мая.

Директор УК № 3 Виктор Силивоненко затруднился назвать конкретные причины того, почему суммы за отопление в результате перерасчета значительно превысили средние показатели.

Дмитрий Азаров поручил главе города, профильным ведомствам и руководству компании детально разобраться в ситуации в срок до первого мая.

"У вас получается, что граждане — это самая незащищенная категория. Все свои риски, все потери вы перекладываете на людей. Так не годится. Счета необходимо перевыставить по среднему показателю до того, как проведете анализ", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что подход к процедуре лицензирования управляющих компаний станет еще жестче: будет учитываться история организации и бизнес-репутация ее управляющих: «Если руководитель имел негативный опыт банкротства организации и непогашенные долги при ее работе, претензии со стороны жителей, лицензию такая УК получать не должна».

Также речь шла о заключении договоров управления многоквартирными домами между УК и Советами многоквартирных домов. Такой документ позволяет жителям иметь подробную и понятную информацию о предоставленных услугах, о состоянии расчетов. На сегодняшний день заключено около 3,5 тыс. договоров.

Участники совещания обсудили этапы главной реформы ЖКХ-2018. Напомним, в начале апреля вступил в силу закон о прямых договорах. Теперь за тепло, воду, свет и газ можно платить напрямую тем, кто производит эти ресурсы. Без посредников в виде управляющих компаний или ТСЖ.

"Мы понимаем важность работы управляющих компаний, понимаем, какую ответственность вы несете перед жителями. — отметил Дмитрий Азаров, — Там, где работа строится на долгосрочную перспективу, где она ведется качественно, мы готовы помогать. Где этого не происходит, мы будем ситуацию менять".

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала о ходе работ по благоустройству города в преддверие чемпионата мира по футболу. В рамках месячника по благоустройству к 18 апреля было убрано 15 млн кв. м территории, что составляет 33% от плана. Проведено два средника и один общегородской субботник, в котором участвовало около 30 тыс. человек. Вывоз мусора ежедневно осуществляют 134 муниципальных грузовика и 54 привлеченных от сторонних организаций. На 21 апреля запланирован общегородской субботник. Ожидается, что в нем примут участие около 90 тыс. человек.

Глава региона подчеркнул, что санитарное состояние является определяющим фактором оценки работы УК. «Сегодня здесь жалоб огромное количество. Недоработка руководителей управляющих компаний, глав муниципалитетов налицо. В первую очередь ждут люди от нас наведения чистоты и порядка», — сказал Дмитрий Азаров.

Еще одно новшество в сфере ЖКХ региона — составление рейтинга работы управляющих компаний. Оценка работы организаций будет проводиться общественностью и органами местного самоуправления. Окончательный рейтинг управляющих организаций за 2017 год будет опубликован в мае 2018 года.