Дмитрий Азаров обсудил «космические» квитанции за коммуналку и горы мусора в самарских дворах

«Космические» суммы в квитанциях за коммуналку и горы мусора во дворах. Работа ряда управляющих компаний Самарской области этой весной вызвала нарекания со стороны тысяч жителей. Разбираться в ситуации пришлось лично главе региона. Сегодня Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями обслуживающих организаций, надзорных органов а также главами муниципалитетов и внутригородских районов. О результатах — прямо сейчас.

Управляющие компании Самарской области обслуживают свыше 14,5 тысяч многоквартирных домов. Это 63% от общего их числа. Жалобы на организации регулярно поступают в Госжилинспекцию, однако весной их число, как правило, возрастает. Жильцы 322 тольяттинских домов пожаловались на счета, которые им выставила УК № 3. Организация скорректировала размер платы за отопление. В некоторых квитанциях суммы превышают 10 тысяч рублей. Всего же обслуживающая организация доначислила 50 миллионов. Её руководитель признается: точные объёмы поставленных ресурсов ещё не подсчитаны, но якобы у компании есть веские причины для дополнительных сборов.

"У нас получается, что граждане — это самая незащищенная категория. Вы в разборках с энергетиками, с подрядной организацией и все свои потери выставляете на людей. Не годится! Считаю это неприемлемым! Счета должны быть перевыставлены по средним показателям, до того как вы проведёте все расчеты и выясните все отношения", — заметил глава региона Дмитрий Азаров.

Другая управляющая компания, «ПЖРТ Куйбышевский», по мнению жителей, напрочь забыла о вывозе мусора с контейнерных площадок. Последние в прямом смысле превратились в свалки. Представители компании сообщили, что произошла смена её собственника. Прежний владелец забрал всю технику, пришлось искать подрядчика. Сейчас необходимые контракты заключены.

”Внимание к чистоте, к содержанию контейнерных площадок должно быть повышенным. Повышенным! Очень много нареканий! Вы в кратчайшие сроки, до конца недели должны полностью порядок навести!” — поручил Дмитрий Азаров.

В ходе совещания Дмитрий Азаров обозначил принципиальные подходы к лицензированию управляющих компаний. Фирма не должна выходить на рынок, если её руководитель прежде уже имел опыт банкротства обслуживающей организации и накапливал большие долги перед поставщиками ресурсов. Обсудили ход месячника по благоустройству. В самарских субботниках уже приняли участие более 30 тысяч человек. Предстоит навести чистоту на территории в 43 миллиона квадратных метров. Одновременно ведётся работа по озеленению, установке ограждений, ремонту фасадов домов. Отмоют и украсят 387 остановочных павильонов, демонтируют 147 незаконных рекламных конструкций, приведут в порядок улично-дорожную сеть. Подходят к завершению работы по благоустройству Струковского сада и 4-й очереди Набережной в районе Ладьи.

”У нас планируется ремонт 3 скверов, находящихся на гостевых туристических маршрутах. Это сквер у музея им. Алабина, замечания мы ваши учли, газоны будут приведены в порядок. Кроме того, сквер им. Сафонова и сквер на пересечении Красноармейской и Арцыбушевской", — рассказала глава города Елена Лапушкина.

"Коллеги, буквально каждое здание, каждый забор, пустырь, участочек. Вы должны понимать, в первую очередь, как это будет выглядеть в дни чемпионата мира по футболу. Вы ответственность свою должны чувствовать! И последствия просчитывать. А для этого надо отраслью руководить и муниципалитетами”, — уверен Дмитрий Азаров.

Глава региона обозначил ряд объектов, к благоустройству которых у него есть замечания, а также сообщил, что 5 мая лично проверит качество работ, проведенных в Самаре.