Губернатор Латакии: российские компании участвуют в сирийских турпроектах

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости . Российские компании вложили деньги в сирийские туристические проекты, сообщил губернатор провинции Латакии Ибрагим Салим.

"Несколько российских компаний уже проинвестировали туристические проекты… пять крупных проектов", — сказал журналистам Салим.

Вечером в среду крупная делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России

В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.

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