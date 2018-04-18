Губернатор Латакии: российские компании участвуют в сирийских турпроектах 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Российские компании вложили деньги в сирийские туристические проекты, сообщил губернатор провинции Латакии Ибрагим Салим.
"Несколько российских компаний уже проинвестировали туристические проекты… пять крупных проектов", — сказал журналистам Салим.
Вечером в среду крупная делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России.
В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.
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