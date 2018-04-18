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Мальчик из ролика о «химатаке» в Сирии рассказал подробности съёмки
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Мальчик из ролика о «химатаке» в Сирии рассказал подробности съёмки 

RT на русском 40 минут назад
Фото: ТВ Центр
Сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы химической атаки в городе Дума, рассказал подробности съёмок.
«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали «идите в больницу». Мы побежали в больницу, и, как только я вошёл, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам военного корреспондента телеканала Евгения Поддубного, мальчику нечего было есть, а за съёмки ему предложили рис, финики и печенье.
Высказывания Хасана подтвердил его отец, подчеркнув, что никакой химической атаки в городе не было.
Как рассказал корреспондент kp.ru, который также побеседовал с мальчиком, ребёнку было страшно и холодно.
«Он помнит только, что вода была холодной, ему было холодно и очень страшно. Как рассказал его отец, там в больницу также были доставлены его жена и дочка, и их тоже всех поливали водой… Их просто попросили переместиться из бомбоубежища в больницу, где и был сыгран вот этот спектакль», — сообщил журналист.
Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о наличии неопровержимых доказательств того, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было.
Подробнее — в материале RT.
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