Мальчик из ролика «Белых касок» рассказал о постановочной съемке

Хасану Диабу 11 лет. Он жив и здоров. Хотя, если верить постановочным кадрам «Белых касок», стал жертвой химической атаки, которой на самом деле не было. На видео — Хасан в городской больнице Думы , испуганный и растерянный. Его обливают водой, трясут, впрыскивают в рот медикаменты. Кадры шокируют, если не учитывать, что все это — фейк, передает "ТВ Центр"

Великобритании и Это видео стало единственным основанием для США Франции нанести по Сирии ракетный удар. Теперь Хасан рассказывает, как в тот вечер все было на самом деле.

"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали «идите в больницу». Мы побежали в больницу, и, как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", — рассказал мальчик.

"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис. И всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — отметил отец Хасана Омар Диаб.

По словам врачей, в тот вечер в госпиталь ворвались неизвестные люди, кричали о некой химатаке, все снимали на камеры. «Ни одного пострадавшего от каких бы то ни было отравляющих веществ в нашу больницу 7 апреля не поступало. Да, появились люди, которые стали поливать себя из этого шланга. Но никаких соответствующих симптомов не было. В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, когда вдруг кто-то забежал и закричал — „Химическая атака! Химическая атака!“. И люди начали поливать себя водой. На самом деле, там не было никаких признаков для этого», — сообщил сотрудник больницы города Дума Бараа Бадран.

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