Госдеп: США будут давить на Россию, пока Москва не сдастся

Об этом, как пишет РИА Новости , заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Наша стратегия в отношении России в целом состоит из двух частей. Первая — введение ответственности и ее усиление за агрессивную внешнюю политику до тех пор, пока российское правительство не решит, что такая цена не оправдывает дальнейшую агрессию… Вторая часть — сохранение открытых каналов для диалога, где это возможно. Русские очень часто не хотят использовать эти каналы. У нас есть дипломатические и военные каналы по Сирии Украине , по ряду областей стратегической стабильности», — сказал Митчелл на слушаниях в палате представителей конгресса США

«Стратегия в усилении давления и в том, чтобы указать на дверь к диалогу. В конце концов, на российское правительство ложится ответственность за то, будут или нет они использовать эти возможности к диалогу. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы Россия платила цену, пока они не начнут использовать возможности для диалога», — добавил помощник госсекретаря.