Правительство рассмотрит проект скоростной магистрали из Китая в Европу

ВСМ «Евразия» является глобальным проектом, который помимо прочего призван обеспечивать непосредственное сопряжение Евразийского экономического союза с китайским экономическим поясом «Шелковый путь». Общая протяженность магистрали составит около 9,5 тысячи километров, из них 6,7 тысячи вновь построенных линий, в том числе 2,3 тысячи по России

За счет объединения транспортных систем стран Азии, России и Европейского союза будет создана крупнейшая сеть высокоскоростного и скоростного движения протяженностью более 50 тысяч километров. Магистраль сократит время в пути по железной дороге между Москвой и Пекином более чем в 4 раза — со 132 до 32 часов, что создаст условия для организации устойчивого потока пассажиров и высокодоходных грузов, в который будут вовлечены обширные территории евразийского континента, рассчитывают в РЖД

Основными грузами на ВСМ станут потребительские товары с высокой добавленной стоимостью: электроника и бытовая техника, одежда и обувь, аксессуары, фармацевтическая продукция и косметика при надлежащем типе вагонов для соблюдения температурного режима транспортировки.

Подробности этого проекта РЖД представит в самое ближайшее время, рассказал журналистам первый замглавы компании Вадим Михайлов . Он не стал уточнять объемы инвестиций по этим проектам. Скорее всего корректировка инвестпрограммы РЖД последует в мае, а затем в сентябре, уточнил Михайлов. Ранее сообщалось, что программа будет увеличена в 2018 году до рекордных 579,4 миллиарда рублей.

Из Фонда национального благосостояния через выпуск привилегированных акций РЖД в 2018 году планирует получить 44,2 миллиарда рублей на модернизацию БАМа и Транссиба. Сейчас все проблемы для получения денег из ФНБ устранены и уже есть документы на увеличение уставного капитала РЖД (привилегированных акций).