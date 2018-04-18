В Орле закроют на три дня городской парк

В Городском парке культуры и отдыха Орла пройдет плановая акарицидная обработка (против клещей). Территория закрыта для посещений с 24 апреля по 27 апреля включительно.

«Парк будет подвержена усиленной химической обработке реактивами, представляющими серьёзную опасность для здоровья и жизни человека. Настоятельно просим вас воздержаться от посещения парка и не подвергать риску себя и своих близких!» — указано на сайте учреждения.

Ранее в Орле уже обработали детский парк. По данным Роспотребнадзора, клещи активизировались в начале апреля. Их снимали с животных, люди пока с укусами этих членистоногих к медикам не обращались.

Напомним, ежегодно в Орловской области регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза.