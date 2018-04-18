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В Орле закроют на три дня городской парк
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В Орле закроют на три дня городской парк 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Городском парке культуры и отдыха Орла пройдет плановая акарицидная обработка (против клещей). Территория закрыта для посещений с 24 апреля по 27 апреля включительно.
«Парк будет подвержена усиленной химической обработке реактивами, представляющими серьёзную опасность для здоровья и жизни человека. Настоятельно просим вас воздержаться от посещения парка и не подвергать риску себя и своих близких!» — указано на сайте учреждения.
Ранее в Орле уже обработали детский парк. По данным Роспотребнадзора, клещи активизировались в начале апреля. Их снимали с животных, люди пока с укусами этих членистоногих к медикам не обращались.
Напомним, ежегодно в Орловской области регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза.
Сообщение В Орле закроют на три дня городской парк появились сначала на РИА 57.
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