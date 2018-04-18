Генпрокуратуре собираются вернуть контроль за следствием

Генпрокуратура России считает, что следует возобновить прокурорский надзор за следствием, поскольку в этой сфере отмечен рост нарушений закона. В Совете Федерации поддержали позицию ведомства и готовы инициировать соответствующие законодательные изменения.

Прокурорам нужно дать больше полномочий

Полноценный прокурорский надзор за деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в том числе в отношении следователей, может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона. Об этом генпрокурор России Юрий Чайка говорил на «правительственном часе» в Совете Федерации 18 апреля. Он пояснил, что количество выявленных прокурорами на досудебной стадии нарушений закона выросло до 5,2 миллиона.

Почти 70 процентов дел в России рассматривается в упрощённом порядке, который не предполагает ни длительных расследований, ни реабилитации подсудимых. Между тем по делам следователей на четверть возросло число оправданных судом, а общее количество лиц, получивших право на реабилитацию, превысило 13 тысяч за 2017 год. По значительному количеству уголовных дел следствие по-прежнему ведётся с превышением сроков, установленных законом.

Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы.

В Совете Федерации согласились, что возвращение функций контроля за следствием повысит эффективность работы и прокуратуры, и следственных органов. Это решение уже «перезрело», считает председатель платы Валентина Матвиенко . «Мы предварительно обсуждали, у меня проходило совещание на этот счёт, — сказала она. — Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы».

Работникам и бизнесу отдали долги

Юрий Чайка сообщил, что на особом контроле у ведомства рынок труда и защита прав предпринимателей. Благодаря усилиям прокуроров более полумиллиону работников выплачены 26 миллиардов рублей задолженности по зарплате. Предприниматели вернули долги на 46 миллиардов рублей.

Вместе с тем в России сохраняются административные барьеры для ведения бизнеса. В прошлом году 42 процента внеплановых проверок предпринимателей не были согласованы с прокурорами. За допущенные нарушения к ответственности привлечены почти 13 тысяч должностных лиц контролирующих органов.

Зампред Комитета палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев напомнил, что в Послании Федеральному Собранию президент отметил, что Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юрлицами. Сенатор спросил, если ли реальные результаты по защите предпринимателей от уголовного преследования?

Юрий Чайка ответил, что прокуроры отменили почти 370 постановлений о возбуждении уголовных дел против предпринимателей. «Не устранены факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — констатировал он. Генпрокурор уверен, что нужно продолжать гуманизацию законодательства в отношении бизнеса — сейчас оно чересчур жёсткое. При этом предприниматели должны понимать, что Генпрокуратура не сможет принимать меры по их защите, если они ведут свой бизнес с грубыми нарушениями.

Особое внимание — защите детей

Защита социальных прав граждан не менее важна, чем экономические показатели. В 2017 году в России сократилось число сирот, втрое снизилась подростковая преступность, увеличилась материальная поддержка семей. Но практика прокурорского надзора свидетельствует, что проблемы в этой сфере остаются. Ситуация с обеспечением жильём в стране детей-сирот была напряжённой — квартирами не обеспечены более 160 тысяч детей. Прокуратура добилась увеличения финансирования этого направления в Красноярском и Пермском краях, Астраханской, Ивановской, Ярославской областях и других регионах.

В период летней оздоровительной кампании 2017 года ряд организаций не отказались от попыток наладить отдых детей в неприспособленных местах и без разрешительных документов. Все эти попытки пресечены, закрыты 20 лагерей. Кроме того, вскрыты нарушения при организации перевозок детей на автобусах. Были случаи, когда использовали транспорт с неисправностями. Не всегда школьные автобусы оснащены огнетушителями и аптечками, а в некоторых регионах ненадлежащим образом организовано проведение предрейсовых медосмотров водителей.

Ещё одна важная тема для Генпрокуратуры — защита детей от вредной информации. Склонение несовершеннолетних к суициду и попытки самоубийства зарегистрированы в Удмуртской Республике , в Краснодарском, Красноярском краях, в Архангельской, Воронежской областях и в других регионах. По искам прокуроров был запрещён доступ к сайтам, пропагандирующим употребление наркотиков, насилие и иные незаконные действия. « Роспотребнадзор Роскомнадзор не принимают должных мер по оперативному выявлению негативной информации и её блокировке», — подчеркнул Юрий Чайка. Генпрокуратура предложила министру связи разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в Интернете.

Зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина10 апреля направила в Генпрокуратуру письмо с информацией Лиги безопасного Интернета о распространении деструктивных сообществ в сети, в том числе колумбайн-сообществ, которые пропагандируют нападения на школы. В письме есть данные о том, что в связи с годовщиной расправы в школе «Колумбайн» в США 20 апреля в России планируются такие нападения. В справке есть списки регионов и школ, в том числе есть информация о школьнике из Стерлитамака , который 18 апреля напал на одноклассников и учителя. Генпрокурор пообещал проверить факты, изложенные в письме.

В ЖКХ воруют деньги

В своём докладе Генпрокурор обратил внимание на повышение надзора в области ЖКХ. Хотя ситуация в этой области улучшилась, есть случаи завышения тарифов, мошенничества при проведении капремонта. «На капремонт собираются колоссальные средства, но каждый пятый дом из числа запланированных к ремонту в 2017 году не был отремонтирован», — отметил Юрий Чайка. Причины такой ситуации в несоблюдении очерёдности работ, нарушениях в процессе отбора подрядных компаний, хищении собранных средств. Генпрокуратура поручила Минстрою усилить контроль за расходованием средств, собираемых на капитальный ремонт. Этот вопрос на контроле у президента.

Продолжается работа с дольщиками. В 2017 году введены в эксплуатацию 140 долгостроев, и более шести тысяч семей получили долгожданные квартиры. Но на учёте остаётся 836 проблемных объектов, жильё в которых должны получить 36 тысяч человек в 69 регионах.

Не всегда соблюдаются требования по содержанию многоквартирных домов и других объектов. Трагедия в Кемерове показала, к чему может привести такая халатность. По словам Юрия Чайки, трагические события свидетельствуют, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности. При этом контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязательства по контролю за состоянием торгового центра «Зимняя вишня».

Комментируя доклад Генпрокурора, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в регионах есть общая тенденция: прокуроры следят за порядком, но не берут на себя ответственность за социально-экономическое развитие. «Прокуроры на местах, в городах и регионах ведут себя правильно, следят за исполнением законодательства исполнительными органами власти, но хотелось бы, чтобы они понимали свою ответственность за эффективность экономического и социального развития», — сказала спикер палаты регионов. Она предложила включить показатель эффективности социально-экономического развития в оценку работы прокуроров.