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Ямальцы оценили работу власти по обеспечению безопасности в регионе
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Ямальцы оценили работу власти по обеспечению безопасности в регионе 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Население Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в целом удовлетворено работой власти по обеспечению безопасности в регионе, сообщает правительство округа.
На заседании правительства ЯНАО, которое в среду в Салехарде провел губернатор Дмитрий Кобылкин, с докладом о положении дел в сфере безопасности выступил заместитель главы арктического региона Михаил Каган.
"Докладчик акцентировал внимание на том, что на территории не допущено террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. Также не было зарегистрировано протестных акций на религиозной основе и преступлений экстремистского характера. На высоком уровне находится оценка гражданами состояния межнациональных отношений: более 84% жителей округа оценивают ситуацию положительно", — говорится в сообщении.
В целом ситуацию в сфере безопасности и противодействия преступности можно охарактеризовать как стабильную, отметил чиновник. Но, по словам заместителя губернатора ЯНАО, это — не повод для успокоения.
Глава региона, поддержав эту мысль, отметил, что главное в работе ведомств — обеспечение безопасности жителей региона, объектов экономики и транспортной инфраструктуры. «Люди должны знать, что в их доме, на Ямале — все спокойно. Решить эту задачу по всем фронтам — наша общая обязанность», — подчеркнул Кобылкин, порекомендовав особое внимание сейчас обратить на предстоящий паводковый сезон.
Каган сообщил, что внедряемая комплексная интегрированная система безопасности (КИСБ) ежегодно доказывает эффективность по выявлению лиц, находящихся в розыске. За 2017 год сотрудники правоохранительных органов провели более 197 тысяч проверок, задержаны 24 гражданина, находящиеся в розыске. В округе завершена актуализация перечней мест массового пребывания людей: таких мест на Ямале 242, все они обследованы и категорированы, отмечается в сообщении.
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