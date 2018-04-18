Ещё
Метис овчарки Алиса ждет хозяина в приюте неподалеку от Тимирязевского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метис овчарки Алиса ждет хозяина в приюте неподалеку от Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Волонтеры зооприюта, расположенного вблизи Тимирязевского района, ищут хозяев для четырехмесячного метиса овчарки по кличке Алиса. По утверждению одного из волонтеров, щенок здоров и игрив. — По характеру Алиса очень спокойная, смышленая и невероятно общительная, — рассказал волонтер. — Она уже знает команды «сидеть» и «ко мне», понимает, что в туалет надо ходить на пеленку и что поводок означает «гулять». Чтобы познакомиться с Алисой, необходимо договориться о встрече с волонтером приюта по телефону 8 (906) 772-97-31 (Неля). Отметим, что для посещения необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Здание центра госуслуг на Тимирязевской подсветили В Тимирязевке родился черно-белый Апрель Бэтти Ботрини выступила перед гостями библиотеки на Тимирязевской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций366
Госдеп пригрозил применить силу против России455
США заявили об атаке «российских наемников»195
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение