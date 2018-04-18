Метис овчарки Алиса ждет хозяина в приюте неподалеку от Тимирязевского

Волонтеры зооприюта, расположенного вблизи Тимирязевского района, ищут хозяев для четырехмесячного метиса овчарки по кличке Алиса. По утверждению одного из волонтеров, щенок здоров и игрив. — По характеру Алиса очень спокойная, смышленая и невероятно общительная, — рассказал волонтер. — Она уже знает команды «сидеть» и «ко мне», понимает, что в туалет надо ходить на пеленку и что поводок означает «гулять». Чтобы познакомиться с Алисой, необходимо договориться о встрече с волонтером приюта по телефону 8 (906) 772-97-31 (Неля). Отметим, что для посещения необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. (мю)