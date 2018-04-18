Рельсовая война во Франции: почему бастуют железнодорожники?

Во Франции , где продолжается одна из самых массовых забастовка железнодорожников, решается судьба президента. Во всяком случае, так считают эксперты. Протестующие выступают против реформы отрасли и отмены льгот. Эммануэль Макрон же заявил, что реформе — быть. О рельсовой войне рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

Лионский вокзал — один из шести крупнейших железнодорожных терминалов Франции. В будни тут не протолкнуться, однако последние три недели под сводами транспортного хаба можно услышать пение птиц. Лишь изредка в терминал заходят локомотивы. Отменена большая часть скоростных и региональных поездов, а также пригородных электричек. Железнодорожники не выходят на работу. Причина забастовки — реформа железных дорог.

«Уважаемые коллеги, мы собрались здесь, чтобы наши железные дороги стали важным инструментом нашей повседневной мобильности, служили согражданам, нашим пассажирам, чтобы мы могли снова гордиться государственной службой железных дорог. Поэтому я приглашаю вас голосовать за эту железнодорожную реформу», — заявила член парламента Франции Лауриан Росси.

Правительство отменило монополию госкомпании, но главное — лишило железнодорожников некоторых льгот, таких, например, как досрочный выход на пенсию. В ответ профсоюзы пообещали бастовать каждую неделю, а пассажиры пересели на альтернативный транспорт.

«Что ж, я уверен, у каждой стороны есть своя правда. Но что в результате? Всеобщее неудобство», — сказал местный житель.

«Да я понимаю мотивы забастовки, но разве это необходимо? Разве у них маленькие зарплаты или льготы? Они большие», — подчеркнул местный житель.

Непонимание выплеснулось и за пределы вокзалов: нет пассажиров — нет клиентов. Владельцы ресторанов, которые расположены вблизи парижских железнодорожных терминалов, жалуются на убытки. Из-за забастовки их столики пустуют, а вместе с ними тает и прибыль заведений.

«Большая часть нашей деятельности связана с Лионским вокзалом в Париже. Наши клиенты — это люди, которые прибывают на поезде и уезжают на поезде. Поэтому, когда нет поездов, клиентов тоже нет», — отметил менеджер ресторана Франк Паки.

Железнодорожная забастовка собрала вокруг себя массу других недовольных. За последний месяц во Франции протестовали уборщики мусора, сотрудники аэропортовых служб, студенты. Даже жители деревни Бюре с населением 82 человека накануне швыряли камни в полицию. Они недовольны, что рядом с их домами собираются построить хранилище ядерных отходов.

С 2011 года Европейский союз принял уже четыре пакета законов о реформе железнодорожной отрасли. Ее провели все соседние с Францией страны.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ