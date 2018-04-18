В США обсуждают введение новых санкций против России, заявили в Госдепе 

США изучают возможность введения санкций против России в рамках закона о противодействии противникам Америки (CAATSA). Об этом заявили исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд и помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передаёт ТАСС.
«Мы имеем в нашем распоряжении большое количество мер, которые постоянно и активно рассматриваются с тем, чтобы минимизировать риски в Сирии», — заявил Саттерфилд во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
Он указал, что «эти решения во многих случаях зависят от (решения) президента».
Митчелл сообщил, что рассматриваемые санкции в отношении России связаны с CAATSA.
«Эти меры рассматриваются в настоящее время, и мы примем дополнительные и необходимые меры в отношении РФ», — заявил он.
Один из конгрессменов поинтересовался, почему в Конгрессе должны верить заверениям о введении новых антироссийских санкций.
«Причина, по которой вы бы должны поверить нам, заключается в том, что с января прошлого года эта администрация ввела санкции в отношении 189 лиц и организаций в России, включая 136 из-за Украины и 24 в рамках CAATSA. Так что по части жесткости по отношению к России мы заслуживаем доверия», — сказал Митчелл.