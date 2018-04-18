Прибывшие в Петербург египетские мандарины облюбовала средиземноморская муха

Живые личинки обнаружил сотрудник территориального управления Россельхознадзора , проверяя в морском порту Санкт-Петербурга партию свежих мандаринов.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, груз весом 20 тонн прибыл из Египта

Экспертиза, проведенная специалистами Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, показала наличие в импортных фруктах опасного карантинного вредителя — средиземноморской плодовой мухи.

Теперь владелец груза должен принять решение о возврате, уничтожении или обеззараживании его за собственный счет.