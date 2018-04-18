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Прибывшие в Петербург египетские мандарины облюбовала средиземноморская муха
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Прибывшие в Петербург египетские мандарины облюбовала средиземноморская муха 

Интересант 1 час назад
Живые личинки обнаружил сотрудник территориального управления Россельхознадзора, проверяя в морском порту Санкт-Петербурга партию свежих мандаринов.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, груз весом 20 тонн прибыл из Египта.
Экспертиза, проведенная специалистами Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, показала наличие в импортных фруктах опасного карантинного вредителя — средиземноморской плодовой мухи.
Теперь владелец груза должен принять решение о возврате, уничтожении или обеззараживании его за собственный счет.
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