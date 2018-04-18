Валерий Васюнин: проекты, которые предлагает Корпорация развития Севастополя, вообще ни о чем

Валерий Васюнин, председатель севастопольского регионального отделения малого и среднего предпринимательства «Опора России», считает, что нужны инвесторы и проекты, способные создать инфраструктуру, новые рабочие места, чтобы город получал развитие.

«Те проекты, которые называет Корпорация развития — парк «Тайган», канатная дорога — это не инвестиционные проекты, это вообще ни о чем. Корпорация рассказывает нам какие-то истории развития, которые не имеют под собой ничего. Как можно дать оценку деятельности корпорации? Я считаю, что самой деятельности нет, я ее не вижу. Какие-то повестки, какие-встречи, последнее заявление Николаева о миллионе китайских туристов — это полный абсурд, еще один воздушный замок. Туристические тропы — это не их уровень задач. По индустриальным паркам предыдущий департамент экономики делал больше, чем корпорация», — считает Васюнин.

По его словам, возможно, Николаев не так долго возглавляет Корпорацию, но он приходил со своим бизнес планом, со своей стратегией развития, со своим видением, а не просто занимать кресло. «Но результата нет. Эти правильные фразы в духе „я пришел работать, чтобы развивать город“ не несут за собой никакой реальной экономической составляющей для города, — говорит он. — Большим удивлением для меня стала история с контрактом Николаева. Как могла произойти, что изначально была договоренность одна, а по факту подписали другой документ? Это неправильно, нужно разбираться. Если изначально договоренности были, то их нужно соблюдать, если не было, то это попахивает каким-то мошенничеством. При этом Николаев на своем брифинге сказал, что он чуть ли не бессребреник и работает бесплатно».

Политолог Дарья Маковская отмечает, что в последние дни в прессе активно распространяется информация об активизации противоречий между правительством города и руководителем Корпорации развития города. «Безусловно, все претензии, предъявляемые главе Корпорации, должны быть тщательно аргументированы и проверены, чем на данный момент, судя по заявлениям официальных лиц, будут заниматься, том числе, и правоохранительные органы . По результатам проверки необходимо принятие соответствующих кадровых решений. Функция Корпорации развития — одна из жизненно важных для экономики и дальнейшего развития города, и финансирование из бюджета должно приносить результат не руководителям соответствующих структур, а городу», — комментирует она.