«Настроение на весь день»: Стас Костюшкин посмеялся над критиканами

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин с юмором относится к нападкам со стороны недоброжелателей и зачастую веселит своих поклонников тем, что не лезет в карман за словом в ответ. Вот и на этот раз артист оригинально ответил на критику будущего клипа.

Певец и поэт Стас Костюшкин, известный многим своим участием в группе «Чай вдвоем», ведет рубрику «вот и поговорили», где обнародует различные переписки с недоброжелателями и диванными критиками, которые пытаются задеть его по любому поводу. Общение с завистниками всегда получается у Стаса с тонким юмором и ответными подколками, которые крайне забавляют его поклонников.

Не так давно артист анонсировал скорый выход клипа, к съемкам которым как раз приступил. На его объявление некая подписчица сделала выпад в сторону певца, раскритиковав его творение и заявив, что его клип — бездарность. Стас не стал долго тянуть с ответом и тонко подметил, что, по всей видимости, девушке известны секретные технологии путешествия в будущее. «Девушка, дело в том, что мы его еще не сняли. Из чего я делаю вывод, что имеете возможность путешествовать в будущее. Нас вот что интересует: кто там президент, что с рублем, сняли ли санкции, и стал ли Вася Баста министром культуры. Огромное спасибо от всех подписчиков за информацию», — отреагировал на критику Стас, с после и вовсе обнародовал переписку, изрядно подняв настроение своим поклонникам.

Почитатели признались, что просто в восторге от сарказма Костюшкина и отметили, что ему палец в рот не клади. Пользователи сети высмеяли неудачливую подписчицу, которая села в лужу со своей неуместной критикой. «Я вас читаю и потом настроение на весь день обеспечено» «Там мне нравится как вы тактично отбриваете этих „умников“!» «Потрясающе, сколько читаю ваши посты, это просто прелесть, чувство юмора на ура, как ловко, вы из негатива делаете позитив, обожаю вас» «Ощущение, что эти люди специально пишут гаденькие комментарии, чтобы попасть к вам в рубрику» «Могу только восхищаться Вашей выдержкой и безмерным чувством юмора и такта!»

К слову, смеется Стас не только над своими поклонниками, но и может обратить свой юмор против себя. Так, Костюшкин продемонстрировал подписчикам свой идеальный торс и развеселил их, назвав себя человеком, склонным к излишней самовлюбленности и завышенной самооценке. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!