Ещё
«Настроение на весь день»: Стас Костюшкин посмеялся над критиканами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Настроение на весь день»: Стас Костюшкин посмеялся над критиканами 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин с юмором относится к нападкам со стороны недоброжелателей и зачастую веселит своих поклонников тем, что не лезет в карман за словом в ответ. Вот и на этот раз артист оригинально ответил на критику будущего клипа.
Певец и поэт Стас Костюшкин, известный многим своим участием в группе «Чай вдвоем», ведет рубрику «вот и поговорили», где обнародует различные переписки с недоброжелателями и диванными критиками, которые пытаются задеть его по любому поводу. Общение с завистниками всегда получается у Стаса с тонким юмором и ответными подколками, которые крайне забавляют его поклонников.
Не так давно артист анонсировал скорый выход клипа, к съемкам которым как раз приступил. На его объявление некая подписчица сделала выпад в сторону певца, раскритиковав его творение и заявив, что его клип — бездарность. Стас не стал долго тянуть с ответом и тонко подметил, что, по всей видимости, девушке известны секретные технологии путешествия в будущее. «Девушка, дело в том, что мы его еще не сняли. Из чего я делаю вывод, что имеете возможность путешествовать в будущее. Нас вот что интересует: кто там президент, что с рублем, сняли ли санкции, и стал ли Вася Баста министром культуры. Огромное спасибо от всех подписчиков за информацию», — отреагировал на критику Стас, с после и вовсе обнародовал переписку, изрядно подняв настроение своим поклонникам.
Почитатели признались, что просто в восторге от сарказма Костюшкина и отметили, что ему палец в рот не клади. Пользователи сети высмеяли неудачливую подписчицу, которая села в лужу со своей неуместной критикой. «Я вас читаю и потом настроение на весь день обеспечено» «Там мне нравится как вы тактично отбриваете этих „умников“!» «Потрясающе, сколько читаю ваши посты, это просто прелесть, чувство юмора на ура, как ловко, вы из негатива делаете позитив, обожаю вас» «Ощущение, что эти люди специально пишут гаденькие комментарии, чтобы попасть к вам в рубрику» «Могу только восхищаться Вашей выдержкой и безмерным чувством юмора и такта!»
К слову, смеется Стас не только над своими поклонниками, но и может обратить свой юмор против себя. Так, Костюшкин продемонстрировал подписчикам свой идеальный торс и развеселил их, назвав себя человеком, склонным к излишней самовлюбленности и завышенной самооценке. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Я за естественную красоту»: Ольга Бузова опровергла пластические операции «Нам понравилось, решили повторить»: Елена Кулецкая снова беременна «Это перебор»: Сергей Лазарев предстал перед зрителями в костюме Папы Римского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций368
Госдеп пригрозил применить силу против России457
США заявили об атаке «российских наемников»197
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение