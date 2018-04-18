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Денис Мантуров доложил Президенту РФ о внедрении наилучших доступных технологий
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Денис Мантуров доложил Президенту РФ о внедрении наилучших доступных технологий 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
18 апреля 2018 года на совещании с членами Правительства Российской Федерации под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина при обсуждении вопроса о снижении негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил о внедрении принципа наилучших доступных технологий (НДТ). Переход на НДТ, по оценке Министра промышленности и торговли, не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и позволяет осуществлять масштабную модернизацию промышленности в целом.
«Мы завершили трёхлетнюю работу с бизнесом по разработке 51 справочника НДТ. С 2015 года в рамках программ импортозамещения создается необходимое отечественное оборудование. Соответствующий перечень Правительством на днях утверждён. Именно это оборудование будет распространяться. Законом предусмотрена ускоренная амортизация заявил глава Минпромторга.
При этом он уточнил, что «важнейшие образцы нового оборудования выйдут на серию в 2019-2020 годах и будут использованы в техническом перевооружении 300 пилотных предприятий». «По предварительным оценкам, — подчеркнул Денис Мантуров, — „модернизация 6,5 тысячи организаций потребует дополнительных вложений в размере около 9 триллионов рублей частных инвестиций, что позволит загрузить предприятия разных секторов машиностроения, ориентированных на выпуск новых средств производства“. На вопрос Президента РФ о том, будут ли допущены переносы в решении этой проблемы, глава Минпромторга заявил: „нет, с нашей стороны точно нет“.
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