Губернатор Орловской области поздравила «АиФ» с 40-летием 

Светлана Орлова отметила, что жители региона с большим интересом читают каждый выпуск газеты
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поздравила редакцию «Аргументов и фактов» с 40-летием газеты.
«Десятилетия популярности и миллионы читателей — все это говорит о большом таланте вашей команды, ее умении найти дорогу к умам и сердцам тех, кто вас искренне любит все эти годы за откровенный и доверительный диалог, за интересные, информативные, глубокие публикации», — говорится в поздравительной телеграмме.
По словам Орловой, жители региона с большим интересом читают каждый выпуск «АиФ», а сам еженедельник имеет во Владимирской области самый большой тираж среди федеральных изданий.
Губернатор пожелала изданию новых творческих успехов, интересных проектов, хороших новостей и любви читателей.
Ранее «Аргументы и факты» с юбилеем поздравили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.