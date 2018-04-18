Губернатор Орловской области поздравила «АиФ» с 40-летием

Светлана Орлова отметила, что жители региона с большим интересом читают каждый выпуск газеты

«Десятилетия популярности и миллионы читателей — все это говорит о большом таланте вашей команды, ее умении найти дорогу к умам и сердцам тех, кто вас искренне любит все эти годы за откровенный и доверительный диалог, за интересные, информативные, глубокие публикации», — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Орловой, жители региона с большим интересом читают каждый выпуск «АиФ», а сам еженедельник имеет во Владимирской области самый большой тираж среди федеральных изданий.

Губернатор пожелала изданию новых творческих успехов, интересных проектов, хороших новостей и любви читателей.