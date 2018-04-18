Ещё
«В каждой квартире по боевому снаряду». Жители «Московского квартала» в Севастополе боятся за жизнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В каждой квартире по боевому снаряду». Жители «Московского квартала» в Севастополе боятся за жизнь 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В зеленой зоне и без экспертиз
Микрорайон «Московский квартал», построенный мэрией Москвы в 2005 году для военнослужащих Черноморского флота РФ, расположен в 100-метровой зоне Западного берега Стрелецкой бухты. История активной застройки береговой линии и борьбы жителей «Московского» с застройщиками началась годом позже. Тогда власти города в нарушение действующего генерального плана отдали обширную территорию парковой зоны, прилегающую к жилмассиву, под строительство яхт-клуба, а также гостиничного комплекса и рыбообрабатывающего предприятия. При этом 7-этажное здание яхт-клуба «Адмирал» используется владельцем как жилой комплекс, квартиры которого активно продаются.
В 2016 году после паузы в несколько лет стройка возобновилась. Без проведения необходимых актуальных геологических, геодезических и других инженерных экспертиз было начато строительство очередного корпуса яхт-клуба. Два года назад началось строительство и других объектов в парковой зоне вдоль береговой полосы. Работы создали аварийно-опасный участок, так как велись с многочисленными нарушениями. Тогда же из-за действий застройщиков на территории жилмассива образовался опознеопасный участок. Его площадь — 9,5 тыс. квадратных метров. Все это подтверждено документально.
«Сегодня вокруг домов асфальтовое покрытие по всему кварталу пошло волнами. Практического нет ни одного дома, который бы не осел. В 26 доме на первом этаже в 16 квартире поднялся кафель, в подвале трещины, с торца дома в двух квартирах зафиксированы трещины через всю квартиру, по плитам. Трещины пошли по лестницам, которые ведут к пешеходной дорожке, на небольших укрепительных стенах — это тоже зафиксировано нами», — поясняет ситуацию представитель актива жильцов «Московского квартала» Галина Бычкова.
Угроза экологической катастрофы
Жители боятся, что если в ближайшее время не будут приняты меры по укреплению грунта в виде большой укрепительной стены противооползневого характера и насаждений растений, которые обладают мощной корневой системой, то дома могут осесть до критической точки, а трещины углубиться еще больше. Кроме того, такая застройка береговой линии может нести угрозу катастрофы экологического характера. Через «Московский квартал» проходят коммуникации, которые обеспечивают жизнедеятельность всего Гагаринского района города, в том числе канализация. Если грунт сдвинется, то все канализационные стоки хлынут в море.
«Мы, конечно, боимся, — говорит Галина Бычкова. — В каждой квартире у нас по боевому снаряду фактически — у нас в каждой квартире по газовому котлу, а каждый газовый прибор является очередным опасным объектом. Чрезвычайного характера ситуация может наступить в любой момент. У нас 8-бальная сейсмическая зона на этом участке. Если не будут приняты меры, если произойдет сдвиг грунта, один котел сработает и пойдет цепная реакция…».
Тем не менее, сегодня строительные работы продолжаются: в 20-ти метрах от домов идет разработка глубокого котлована, строительная техника ездит по пешеходной прогулочной дороге с ротондами. В планах арендаторов строительство причалов для разгрузки и выгрузки рыбы, рыбоконсервный завод для ее обработки и транспортировки. 20-метровая полоса от ближайших домов до обрыва постепенно уменьшается. Строительство ведут три компании — ООО «Трилока ЛТД» (ул. Фадеева, 18 и 18А, по документам — яхт-клуб), ООО «Глобус плюс» (ул. Фадеева, 18Б, по документам — яхт-клуб), ООО «Морепродукт». ООО «Морепродукт» строит два объекта по улице Фадеева: целевое назначение участка 18В — обслуживание портов, трансформаторов, дорог, гостиница плывучая, гостиница на берегу; 18Г — рыбоконсервное предприятие.
«Ничего сделать с этим не могут…»
В свою очередь застройщики свою вину полностью отрицают, уверяя, что строительство ведется полностью по закону. При этом «Трилока ЛТД» разрешительные документы не предоставляют даже в заксобрание по запросу депутатов. Директор «Трилока ЛТД» Анатолий Сыпко рассказал корреспонденту ФедералПресс, что укрепляющую стену на своем участке он намерен возвести в ближайшее время, а основную проблему он видит в том, что сам «Московский квартал» был построен в свое время с нарушением стандартов, на насыпном грунте, без специальных укреплений.
«Очень много вранья, я вам скажу. Никаких десяти многоэтажных зданий, о которых рассказывают жители микрорайона, нет. В 2006 году я взял этот участок — весь сплошной мусор. Каждое лето я вывожу оттуда массу после отдыха людей так сказать, в прошлом году вывезли три КАМАЗа бытового мусора. Пишут, что им к морю не добраться — все это чушь! Никому я не мешаю. Спокойно к морю и художники проходят, рисуют, и отдыхающие. Я создал проект благоустройства, будет красивая набережная, зеленая территория. Занялся посадками, уже рассадил розмарин, олеандры, туки», — говорит Сыпко.
Жители «Московского» готовятся к проведению общественных слушаний, на которой обсудят хозяйственную деятельность застройщиков, приведшую к ситуации чрезвычайного характера. Если будет затягиваться вопрос с подачей иска со стороны города, тогда севастопольцы сами будут подавать иск, чтобы защитить свои права.
«Мы действуем в рамках закона, — объясняет депутат законодательного собрания Севастополя Иван Кусов. — Там есть несколько участков спорных, в том числе участки яхт-клуба. Пока единственная возможность подать в суд и доказать, что это не яхт-клуб на самом деле, так как яхт-клуб разрешается строить даже в рекреационной зоне. Но конечно, когда корпус яхт-клуба представляет собой апартамент в 7 этажей и продает там квартиры, это вызывает вопросы. Кроме того, застройщик не возвел необходимые подпорные стенки при сдаче первого корпуса яхт-клуба. Но пока законно ни Стройнадзор, ни Севархитектура, ни департамент по имущественным и земельным отношениям ничего с этим сделать не могут. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы не дать ввести в эксплуатацию следующие участки».
Фото предоставлены жителями «Московского квартала»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Собчак и Титов помогают вернуть российские капиталы на Родину. Не безвозмездно Пчелы выгнали Эвелину Бледанс из самолета Челябинский интернат, где насиловали детей, хотят расформировать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций368
Госдеп пригрозил применить силу против России457
США заявили об атаке «российских наемников»197
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение