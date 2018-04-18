«В каждой квартире по боевому снаряду». Жители «Московского квартала» в Севастополе боятся за жизнь

В зеленой зоне и без экспертиз

Микрорайон «Московский квартал», построенный мэрией Москвы в 2005 году для военнослужащих Черноморского флота РФ , расположен в 100-метровой зоне Западного берега Стрелецкой бухты. История активной застройки береговой линии и борьбы жителей «Московского» с застройщиками началась годом позже. Тогда власти города в нарушение действующего генерального плана отдали обширную территорию парковой зоны, прилегающую к жилмассиву, под строительство яхт-клуба, а также гостиничного комплекса и рыбообрабатывающего предприятия. При этом 7-этажное здание яхт-клуба «Адмирал» используется владельцем как жилой комплекс, квартиры которого активно продаются.

В 2016 году после паузы в несколько лет стройка возобновилась. Без проведения необходимых актуальных геологических, геодезических и других инженерных экспертиз было начато строительство очередного корпуса яхт-клуба. Два года назад началось строительство и других объектов в парковой зоне вдоль береговой полосы. Работы создали аварийно-опасный участок, так как велись с многочисленными нарушениями. Тогда же из-за действий застройщиков на территории жилмассива образовался опознеопасный участок. Его площадь — 9,5 тыс. квадратных метров. Все это подтверждено документально.

«Сегодня вокруг домов асфальтовое покрытие по всему кварталу пошло волнами. Практического нет ни одного дома, который бы не осел. В 26 доме на первом этаже в 16 квартире поднялся кафель, в подвале трещины, с торца дома в двух квартирах зафиксированы трещины через всю квартиру, по плитам. Трещины пошли по лестницам, которые ведут к пешеходной дорожке, на небольших укрепительных стенах — это тоже зафиксировано нами», — поясняет ситуацию представитель актива жильцов «Московского квартала» Галина Бычкова.

Угроза экологической катастрофы

Жители боятся, что если в ближайшее время не будут приняты меры по укреплению грунта в виде большой укрепительной стены противооползневого характера и насаждений растений, которые обладают мощной корневой системой, то дома могут осесть до критической точки, а трещины углубиться еще больше. Кроме того, такая застройка береговой линии может нести угрозу катастрофы экологического характера. Через «Московский квартал» проходят коммуникации, которые обеспечивают жизнедеятельность всего Гагаринского района города, в том числе канализация. Если грунт сдвинется, то все канализационные стоки хлынут в море.

«Мы, конечно, боимся, — говорит Галина Бычкова. — В каждой квартире у нас по боевому снаряду фактически — у нас в каждой квартире по газовому котлу, а каждый газовый прибор является очередным опасным объектом. Чрезвычайного характера ситуация может наступить в любой момент. У нас 8-бальная сейсмическая зона на этом участке. Если не будут приняты меры, если произойдет сдвиг грунта, один котел сработает и пойдет цепная реакция…».

Тем не менее, сегодня строительные работы продолжаются: в 20-ти метрах от домов идет разработка глубокого котлована, строительная техника ездит по пешеходной прогулочной дороге с ротондами. В планах арендаторов строительство причалов для разгрузки и выгрузки рыбы, рыбоконсервный завод для ее обработки и транспортировки. 20-метровая полоса от ближайших домов до обрыва постепенно уменьшается. Строительство ведут три компании — ООО «Трилока ЛТД» (ул. Фадеева, 18 и 18А, по документам — яхт-клуб), ООО «Глобус плюс» (ул. Фадеева, 18Б, по документам — яхт-клуб), ООО «Морепродукт». ООО «Морепродукт» строит два объекта по улице Фадеева: целевое назначение участка 18В — обслуживание портов, трансформаторов, дорог, гостиница плывучая, гостиница на берегу; 18Г — рыбоконсервное предприятие.

«Ничего сделать с этим не могут…»

В свою очередь застройщики свою вину полностью отрицают, уверяя, что строительство ведется полностью по закону. При этом «Трилока ЛТД» разрешительные документы не предоставляют даже в заксобрание по запросу депутатов. Директор «Трилока ЛТД» Анатолий Сыпко рассказал корреспонденту ФедералПресс , что укрепляющую стену на своем участке он намерен возвести в ближайшее время, а основную проблему он видит в том, что сам «Московский квартал» был построен в свое время с нарушением стандартов, на насыпном грунте, без специальных укреплений.

«Очень много вранья, я вам скажу. Никаких десяти многоэтажных зданий, о которых рассказывают жители микрорайона, нет. В 2006 году я взял этот участок — весь сплошной мусор. Каждое лето я вывожу оттуда массу после отдыха людей так сказать, в прошлом году вывезли три КАМАЗа бытового мусора. Пишут, что им к морю не добраться — все это чушь! Никому я не мешаю. Спокойно к морю и художники проходят, рисуют, и отдыхающие. Я создал проект благоустройства, будет красивая набережная, зеленая территория. Занялся посадками, уже рассадил розмарин, олеандры, туки», — говорит Сыпко.

Жители «Московского» готовятся к проведению общественных слушаний, на которой обсудят хозяйственную деятельность застройщиков, приведшую к ситуации чрезвычайного характера. Если будет затягиваться вопрос с подачей иска со стороны города, тогда севастопольцы сами будут подавать иск, чтобы защитить свои права.

«Мы действуем в рамках закона, — объясняет депутат законодательного собрания Севастополя Иван Кусов . — Там есть несколько участков спорных, в том числе участки яхт-клуба. Пока единственная возможность подать в суд и доказать, что это не яхт-клуб на самом деле, так как яхт-клуб разрешается строить даже в рекреационной зоне. Но конечно, когда корпус яхт-клуба представляет собой апартамент в 7 этажей и продает там квартиры, это вызывает вопросы. Кроме того, застройщик не возвел необходимые подпорные стенки при сдаче первого корпуса яхт-клуба. Но пока законно ни Стройнадзор, ни Севархитектура, ни департамент по имущественным и земельным отношениям ничего с этим сделать не могут. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы не дать ввести в эксплуатацию следующие участки».

Фото предоставлены жителями «Московского квартала»