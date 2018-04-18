Ещё
OnePlus предложила фанатам создать рекламный видеоролик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OnePlus предложила фанатам создать рекламный видеоролик 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания OnePlus всегда славилась своим умением слушать потребителей. Форум OnePlus служит примером правильного взаимодействия компании с потребителем. Главная задача бизнеса — прибыль. И, безусловно, главной целью OnePlus является именно прибыль, однако вместе с тем компания все же не забывает о потребителях, ведь интерес к продукту заключается не только в математических расчетах, но еще и в качестве самого продукта, который должен удовлетворять потребностям покупателей.
Ранее OnePlus интересовалась мнением пользователей лишь в отношении самого устройства, теперь же китайцы решили совместно с фанатами создать рекламный видеоролик, посвященный выходу OnePlus 6. К слову, девайс представят уже 5 мая.
Первая версия рекламного видеоролика выглядит следующим образом:
В OnePlus мы хотим создать рекламу с таким же подходом, как и в случае с созданием смартфонов — бок о бок с вами. Это первая версия рекламы. Нам нужны ваши идеи относительно того, как можно улучшить данный рекламный видеоролик. Просто делитесь вашими предложениями ниже в комментариях или отправьте их через наши каналы связи в соцсетях. Мы продолжим создавать новые версии, улучшенные вашими предложениями.
Уже сейчас в комментариях к видеоролику можно наблюдать необычные идеи. Например, «летающие под водой птицы», «вам нужна собака на скейте» или «нам нужны собаки, много собак».
А какие идеи у наших читателей? Делитесь ими ниже в комментариях.
Android Insider: последние новости
Миллионы пользователей Android стали жертвами антивирусов-имитаторов Почему Galaxy S7 edge получил обновление до Android Oreo? Обзор: Как скачать любое видео с YouTube
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций368
Госдеп пригрозил применить силу против России457
США заявили об атаке «российских наемников»197
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение