OnePlus предложила фанатам создать рекламный видеоролик

Компания OnePlus всегда славилась своим умением слушать потребителей. Форум OnePlus служит примером правильного взаимодействия компании с потребителем. Главная задача бизнеса — прибыль. И, безусловно, главной целью OnePlus является именно прибыль, однако вместе с тем компания все же не забывает о потребителях, ведь интерес к продукту заключается не только в математических расчетах, но еще и в качестве самого продукта, который должен удовлетворять потребностям покупателей.

Ранее OnePlus интересовалась мнением пользователей лишь в отношении самого устройства, теперь же китайцы решили совместно с фанатами создать рекламный видеоролик, посвященный выходу OnePlus 6. К слову, девайс представят уже 5 мая.

Первая версия рекламного видеоролика выглядит следующим образом:

В OnePlus мы хотим создать рекламу с таким же подходом, как и в случае с созданием смартфонов — бок о бок с вами. Это первая версия рекламы. Нам нужны ваши идеи относительно того, как можно улучшить данный рекламный видеоролик. Просто делитесь вашими предложениями ниже в комментариях или отправьте их через наши каналы связи в соцсетях. Мы продолжим создавать новые версии, улучшенные вашими предложениями.

Уже сейчас в комментариях к видеоролику можно наблюдать необычные идеи. Например, «летающие под водой птицы», «вам нужна собака на скейте» или «нам нужны собаки, много собак».

А какие идеи у наших читателей? Делитесь ими ниже в комментариях.