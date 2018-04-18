Медведев поздравил вице-президента РАН Валентина Пармона с 70-летним юбилеем

"Выдающийся ученый, яркий, многогранный человек, Вы многое сделали для развития современной химической науки. Ваш интерес к солнечной энергетике, новаторские идеи воплотились в уникальные научные направления", — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной в среду на сайте правительства РФ.

Медведев отметил, что благодаря Пармону в России «впервые были созданы и испытаны не имеющие мировых аналогов катализаторы, разработаны каталитические технологии для структурной перестройки сырьевой базы химической промышленности и энергетики».

Валентин Николаевич Пармон родился 18 апреля 1948 году в Бранденбурге (ГДР) в семье военного. В 1966 году поступил на факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института (МФТИ, ныне имеет статус государственного университета). В 1972 году окончил институт по специальности «Химия быстро протекающих процессов» (квалификация — инженер-физик).

Деятельность ученого связана с каталическими процессами, преобразованием солнечной, атомной, термической энергии в химическую. Он является специалистом в области катализа и фотокатализа, химической кинетики в конденсированных фазах, химической радиоспектроскопии, химических методов преобразования энергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Валентином Пармоном создано новое направление в науке — радиационно-термический катализ. Он предложил новые методы преобразования солнечной энергии в химическую (разложение воды на водород и кислород в искусственных системах), создал принципиально новый подход к прямому преобразованию ионизирующего излучения в энергию химических топлив.

Валентин Пармон — лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, награжден высокими правительственными наградами, является кавалером французского ордена «За заслуги» (2016 год).