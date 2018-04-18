Ещё
Новости о коррупции за 18 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новости о коррупции за 18 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
Матвиенко поддержала Чайку, желающего контролировать следователей
В Совете Федерации одобрили предложение генпрокурора Юрия Чайки, который хочет вернуть Генпрокуратуре контроль над следственными органами. Спикер Совета Валентина Мативенко пообещала, что под идею Чайки будет подготовлен соответствующий закон.
Более 1,2 тыс. российских чиновников уволили за коррупцию в 2017 году
За нарушения антикоррупционных норм более 1,2 тыс. чиновников в России сняты со своих должностей в 2017 году, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ».
Борьба с коррупцией
ОНФ заинтересовался тратами Минтрансом 29 млн рублей на аренду роскошных квартир и автомобиля
Активисты ОНФ обратились в Минтранс с просьбой дать оценку необходимости трат на аренду квартир и машины на сумму в 29,2 млн рублей.
Гибель бизнесмена в питерском СИЗО стала причиной проверок и разбирательств
Центральный аппарат ФСИН России проводит служебную проверку после смерти предпринимателя Валерия Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга. На гибель бизнесмена обратили внимание и правозащитники.
Бывший следователь в Москве по фальшивым решениям суда получал и продавал телефонные тайны
В Москве возбудили уголовное дело в отношении бывшего следователя МВД, который два года торговал приватными телефонными разговорами абонентов, получая их при помощи поддельных судебных решений. Клиентов для покупки конфиденциальной информации экс-полицейский находил при помощи частного детектива, с которым познакомился на одном из рынков.
pasmi.ru: последние новости
Фигурант дела о хищениях у Минобороны был зверски убит в питерском СИЗО Рокировка Тулеева может быть защитным механизмом от арестов среди кемеровской элиты Вице-президента РЖД выгнали из компании за лоббирование бизнеса сыновей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций368
Госдеп пригрозил применить силу против России457
США заявили об атаке «российских наемников»197
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение