Новости о коррупции за 18 апреля

Антикоррупционная политика

Матвиенко поддержала Чайку , желающего контролировать следователей

Совете Федерации одобрили предложение генпрокурора Юрия Чайки, который хочет вернуть Генпрокуратуре контроль над следственными органами. Спикер Совета Валентина Мативенко пообещала, что под идею Чайки будет подготовлен соответствующий закон.

Более 1,2 тыс. российских чиновников уволили за коррупцию в 2017 году

За нарушения антикоррупционных норм более 1,2 тыс. чиновников в России сняты со своих должностей в 2017 году, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ».

Борьба с коррупцией

ОНФ заинтересовался тратами Минтрансом 29 млн рублей на аренду роскошных квартир и автомобиля

Активисты ОНФ обратились в Минтранс с просьбой дать оценку необходимости трат на аренду квартир и машины на сумму в 29,2 млн рублей.

Гибель бизнесмена в питерском СИЗО стала причиной проверок и разбирательств

Центральный аппарат ФСИН России проводит служебную проверку после смерти предпринимателя Валерия Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга . На гибель бизнесмена обратили внимание и правозащитники.

Бывший следователь в Москве по фальшивым решениям суда получал и продавал телефонные тайны